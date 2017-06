Riesaerinnen scheffeln Gold Lisa Schöniger und Jasmin Haase kehren als Deutsche Meister vom Turnfest zurück.

Medaillengeschmückt beim Turnfest in Berlin: Lisa Schöniger (l.) und Jasmin Haase. © privat

Die Bundeshauptstadt ist eine Reise wert in diesen Tagen. Das Deutsche Turnfest zieht Sportler aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Mehr als 80 000 Teilnehmer sind zu Gast bei einer der größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltungen weltweit.

Für zwei Riesaerinnen ist dabei ein Traum in Erfüllung gegangen. Bei den Jugendmeisterschaften des Leistungsbereiches im Gerätturnen, die im Rahmen des Turnfestes ausgetragen wurden, erkämpften die beiden Sportlerinnen gleich mehrere Medaillen.

Lisa Schöniger überzeugte in der Altersklasse U15 bereits am ersten Wettkampftag mit dem 2. Platz im Mehrkampf nach anspruchsvollen Übungen an Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und Boden. Jasmin Haase, in der AK 13 antretend, hatte am Balken Pech und wurde Mehrkampf-Neunte. Doch mit ihren Leistungen hatten sich die beiden Athletinnen für jeweils zwei Einzelfinals an den Geräten qualifiziert.

Dort räumten die Riesaerinnen dann noch einmal richtig ab. Lisa Schöniger sicherte sich den Titel der Deutschen Jugendmeisterin am Stufenbarren sowie die Silbermedaille am Boden. Damit konnte sie sich für den Länderkampf in Berkheim qualifizieren. Für Jasmin Haase gab es einen sensationellen ersten Platz am Sprung und den zweiten Platz am Boden. Ihr Tag wurde noch durch eine Nominierung für das Junioren-Turn-Team 2018 gekrönt. Dadurch hat Jasmin die Chance bekommen, im nächsten Jahr zur Junioren-Europameisterschaft nach Glasgow zu fahren.

Beim SC Riesa ist der Jubel groß. „Es erfreut uns außerordentlich, dass unsere beiden am Talentstützpunkt Riesa ausgebildeten und nun im Bundeszentrum in Chemnitz trainierenden Turnerinnen diese Titelkämpfe als Medaillenträgerinnen abgeschlossen haben“, so Vereinssprecherin Katja Hänchen.

Ein Riesen-Erlebnis ist das Turnfest auch für die 16-jährige Marie Rahn vom Turnverein „Frisch Auf“ Meißen. Sie hatte sich mit dem befreundeten Bad Dübener Turnverein auf die Reise gemacht, um das Event mitzuerleben. Angesichts der vielen Highlights von Berlin gerät Marie Rahn ins Schwärmen. „Da steht mein eigener Wettkampf, den ich turnen werde, gar nicht so im Vordergrund – dieses Turnfest miterleben zu dürfen, das ist schon was“, sagte sie kurz vor der Abreise. Vorab hatte sie noch ein paar schwierigere Elemente trainiert, um auch in der höheren Leistungsklasse bestehen zu können. Am Sonntag gehörte Marie Rahn dann zum 123-köpfigen Teilnehmerfeld und turnte ohne Druck auf einen hervorragenden 23. Platz. (A.H./tvfa/rt)

zur Startseite