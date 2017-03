Riesaerin noch immer untergetaucht Die Polizei sucht nach wie vor nach einer 15-Jährigen. Dabei gibt es schon viele Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Die vermisste Rabea C. aus Riesa. © Polizei

Das Aussehen der 15-jährigen Riesaerin ist ziemlich markant – dennoch wurde Rabea C. auch am Montag noch von der Polizei gesucht, nachdem bereits am Freitag eine Fahndung veröffentlicht worden war. „Wir haben eine gute Resonanz auf die Vermisstenmeldung“, sagt eine Polizeisprecherin.

„Es sind viele Hinweise auf das Mädchen eingegangen, denen wir gerade nachgehen.“ Demnach sei Rabea in Riesa mit Freunden unterwegs. – Das deckt sich mit einem Anruf, den die Riesaer Lokalredaktion der SZ am Montagnachmittag erhielt. Demnach habe der Anrufer, ein Herr R., Rabea C. in Begleitung von zwei Männern in ein Haus am Puschkinplatz gehen sehen. Einer davon sei der derzeitige Freund der 15-Jährigen.

Auf die beim Facebook-Auftritt von SZ.Riesa veröffentlichte Vermisstenmeldung gab es reichlich Kommentare – so sei das Mädchen zuletzt mehrfach in der Riesaer Innenstadt oder „andauernd“ auf der Friedrich-Engels-Straße gesehen worden. „Dürfte kein Problem sein, sie zu finden“, schreibt jemand. „Lasst sie doch einfach zufrieden“, kommentiert eine andere. „Sie muss selbst auf den Trichter kommen. Und es gibt Strafen für so was in so einem Heim, und die sind nicht immer schön.“

Laut Polizei wohnt die vermisste Riesaerin derzeit in einer Wohngruppe in Glashütte. Diese hatte sie bereits in der Nacht zum 1. März in „unbekannte Richtung“ verlassen. Hinweise deuteten allerdings auf Riesa hin, wo Rabea herstammt. Mögliche Anlaufpunkte hatten die Beamten zwischenzeitlich geprüft.

Ein Facebook-Nutzer ist derweil der Meinung, dass man sich keine Sorgen um die 15-Jährige machen brauche. „Der geht’s doch gut. Chillt grad mit ihren Freundinnen irgendwo.“ Ein angeblicher Bekannter des Mädchens bestätigt das.

Schließlich meldet sich sogar mutmaßlich Rabea C. selbst bei Facebook: mit der Bitte, die Vermisstenmeldung auf SZ.Riesa nicht mehr zu teilen. Laut Polizei ist es aber nur eine „Frage der Zeit“, bis das Mädchen gefunden wird. Rabea ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat mittelange blonde Haare und trägt eine schwarze Handtasche bei sich. Wer die Minderjährige gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, möge sich bei der Polizei melden. (SZ)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

zur Startseite