Gerätturnen Riesaerin mit höchsten Noten Linda Richter ist Sachsens beste Turnerin ihrer Altersklasse. Auch Annabell Steinhardt schafft nach Auf und Ab einen Podestplatz.

Am Wochenende fanden in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle die Landesmeisterschaften im allgemeinen Gerätturnen statt. Der SC Riesa wurde von vier Turnerinnen und einem Turner vertreten. Die Konkurrenz war stark, hatten sich doch nur die besten sechs Athleten jeder Altersklasse aus den drei Turnbezirken Dresden, Leipzig und Chemnitz für diesen Wettkampf qualifiziert.

Lena Friedrich und Laura Müller turnten in der Leistungsklasse(LK)3; Altersklasse 10/11. Laura begann am Stufenbarren mit einer soliden Übung. Danach folgte der Balken. Leider musste sie anschließend einen Sturz vom Balken in Kauf nehmen. Bodenübung und die Sprünge zeigte sie wieder mit viel Sicherheit und Ausdruck und bekam gute Wertungen. Am Ende wurde sie Achte.

Lena Friedrich gelangen zum Auftakt zwei solide Sprünge. Bei den folgenden Geräten unterliefen ihr dann aber überraschend viele kleine Fehler, so dass die Wertungen im Elferbereich blieben. Auch am Boden konnte sie das Wertungsgericht nicht überzeugen, sicherte sich letztlich den 9. Platz.

Annabell Steinhardt begann am Balken in der LK3/AK 12/13 . Ohne Sturz konnte sie das Gerät nur mit ein paar kleinen Wacklern beenden. Enttäuscht war sie, dass ihre sehr gute Bodenübung von den Wertungsrichtern nicht entsprechend honoriert wurde. Nach dem Sprung hatte sie ihre Hoffnungen auf eine vordere Platzierung dann eigentlich schon begraben. Nichtsdestotrotz legte sie am Stufenbarren eine fast saubere Übung hin. Das reichte letztlich dann doch noch zu einem Podestplatz - Rang drei.

Am späten Nachmittag begann für Linda Richter der Wettkampf in der LK2; AK18+. Am Stufenbarren zeigte sie die Übung ihres Lebens. Alle Elemente gelangen ihr nahezu fehlerfrei und sie erhielt dafür eine super Wertung. Mit ihrem Sprung konnte Linda schon immer überzeugen, auch bei diesem Wettkampf. Sie zeigte zwei Tsukahara gebückt und wurde mit guten Noten belohnt. Damit konnte sie beruhigt an den Balken gehen und musste sich auch keine Sorgen machen als sie „nur“ eine 11,9 erhielt. Mit dem Boden stand ja ihr stärkstes Gerät noch aus. Auch hier verblüffte Linda die Wertungsrichter mit hohen Schwierigkeiten und erhielt mit einer 14,75 die höchste Wertung des Tages. Somit war es nicht verwunderlich, das es bei der Siegerehrung hieß: „Die Goldmedaille und damit der Landesmeistertitel geht an Linda Richter.“

Am Sonntag waren dann die Jungen an der Reihe. Für den SC Riesa ging Hannes Woitaß in der LK4 AK 12/13 an den Start. Durch alle sechs Geräte turnte er sich mit soliden Übungen. Dafür bekam er Wertungen im oberen Bereich, so dass er sich am Ende über einen 5. Platz freuen konnte. (U.St.)

