Riesaer treffen sich zum Frühjahrsputz Zum wiederholten Mal kümmern sich Bürger um die schmutzigsten Ecken ihrer Stadt. Die Aktion zeigt Wirkung.

Thomas Gallitzdorfer, Vorsitzender der Riesaer CDU, hatte sich auch an der Aktion beteiligt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Scherben, Asbest-Platten – sogar ein Bauschild: Die Liste der Dinge, die die Teilnehmer der Aktion „Sauberes Riesa“ am Sonnabend eingesammelt haben. „Allein unsere Gruppe hat einen Multicar mit Hänger vollbekommen“, sagt Andreas Näther, Chef des Sprungbrett-Vereins. Für die etwa 15 Helfer sei der Schwerpunkt in diesem Jahr der Stadtteil Gröba entlang der Elbe gewesen. Besonders viel Müll sei am Hafenwächter gefunden worden. Dort fehle es seiner Ansicht nach an Papierkörben, sagt Andreas Näther. Ein Thema, das der SPD-Stadtrat auch bei der nächsten Stadtratssitzung zur Sprache bringen möchte.

Auch der Vorsitzende der Riesaer CDU, Thomas Gallitzdorfer zieht ein positives Fazit. Sein Stadtverband hatte sich ebenfalls an der Aktion beteiligt und vor allem Stadtpark und den Parkplatz an der Elbe vom Müll befreit. Vor allem in der Nähe des Muskator-Werkes seien die freiwilligen Helfer auf viel Verpackungsmüll gestoßen. „Zwei Container, die uns die Stadt zur Verfügung gestellt hat, waren nachher voll“, sagt Gallitzdorfer. „Das war eine Aktion, die man in jedem Jahr wiederholen sollte.“ Andreas Näther kann dem nur zustimmen. Die Aktion zeige auch langfristigen Erfolg. „Wir sind nachher noch einmal zu den Stellen gegangen, an denen es sonst immer viel aufzuräumen gab.“ Viel sei dort nicht zu finden gewesen. „Wahrscheinlich ist die Überwindung eben größer, wenn nicht schon ein Haufen Müll liegt.“

zur Startseite