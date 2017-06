Riesaer Telefonbetrüger tauchen auch in der Lausitz auf Unbekannte Anrufer locken mit einer hohen Gewinnsumme. Eine Seniorin wäre um ein Haar auf die Masche hereingefallen – und ärgert sich über die Polizei.

Im ersten Moment klingt die Nachricht nur zu verlockend: Ein unbekannter Anrufer erklärt, man habe bei einem Gewinnspiel einen größeren Geldbetrag gewonnen, ein Lieferdienst werde die Summe vorbeibringen. Der Gewinner müsse nur diese Geldtransportfirma bezahlen. Mit dieser Masche versuchten es Betrüger Anfang Juni bereits bei einem Senior aus Riesa (wir berichteten). Der ließ die Anrufer eine Weile zappeln – und erklärte am Ende, er werde dieses Spiel nicht mitspielen.

Eine ganz ähnliche Geschichte erzählt nun eine Frau aus dem Landkreis Bautzen, die sich nach Erscheinen des SZ-Artikels gemeldet hat. „Ich erhielt vor ungefähr drei Monaten einen Anruf von einer Berliner Nummer“, sagt die Rentnerin aus Gaußig. Wie im Riesaer Fall habe man ihr dann einen hohen Gewinn versprochen. „Eigenartigerweise stimmte das sogar: Ich hatte wirklich kurz zuvor an einem Gewinnspiel teilgenommen.“ Deshalb habe sie sich im ersten Moment auch nichts dabei gedacht. Auch dann nicht, als die ominöse Geldtransportfirma anrief und die Frau aufforderte, Amazon-Gutscheine zu besorgen, mit denen sie später die Transportkosten bezahlen sollte. Zwar habe sie dabei schon ein komisches Gefühl bekommen. Die Gutscheine wollte sie aber trotzdem besorgen. „Ich dachte mir auch: Erst mal kann ja nichts passieren.“

An der Tankstelle sei sie dann vom Pächter angesprochen worden, wofür sie denn die Gutscheine abhebe – und ob sie nicht zufällig bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Da hätten sich die Zweifel langsam erhärtet. „Ich rief zuerst den Verbraucherschutz an.“ Dort sei sie dann endgültig aufgeklärt worden: Ein Gewinn ist nie mit Kosten verbunden.

Drohungen am Telefon

Damit endet die Geschichte allerdings noch nicht. „Eine Nummer aus München rief an und die Frau am Ende der Leitung wollte, dass ich ihr die Gutschein-Nummern durchgebe.“ Die Seniorin weigerte sich. „Ich sagte nur: Welche Sicherheit habe ich denn dann? Die Frau meinte, ich hätte ja dann immer noch die Gutscheine. Diese Menschen denken, die älteren Leute hätten gar keine Ahnung. Dabei kauft ja meine Tochter auch im Internet ein.“ Sie wisse sehr wohl, dass der Gutschein-Code, einmal benutzt, nicht mehr gültig ist. Nach der Weigerung sei die Dame am anderen Ende der Leitung regelrecht fuchtig geworden. „Sie drohte dann gleich, sie werde mich anzeigen, weil sie doch so viele Kosten gehabt hätte, und so weiter.“

Die Seniorin legte auf – und ging zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. „Das wird aber wohl das erste und letzte Mal sein“, ärgert sie sich. „Ich hatte sogar das Gespräch mitgeschnitten und die Nummern aufgeschrieben.“ Doch nach zwei Wochen habe sie einen Brief bekommen: Die Ermittlungen hätten zu keinem Ergebnis geführt. „Dabei hatte man mir zuvor telefonisch noch zur Anzeige geraten.“ Tatsächlich werden Telefonbetrüger bei derartigen Aktionen selten ermittelt, wie die Polizeidirektion Dresden zuletzt auf SZ-Anfrage mitgeteilt hatte. Meist seien die Täter schlicht nicht greifbar und sitzen im Ausland. Die beste Methode, ihnen das Handwerk zu legen, sei deshalb, vor den Betrugsmaschen zu warnen.

