Riesaer Talente in Görlitz erfolgreich Beim Schwimmfest in der Neißestadt gibt es attraktive Medaillen für alle Teilnehmer

Mit guten Leistungen und zusammen 22 Podestplatzierungen setzten die Riesaer Schwimmer die Wettkampfsaison erfolgreich in Görlitz fort. Mit neuen Bestzeiten schwammen Franziska Richter, Maxine Scholla und Adrian Thieroff in mehreren Wettkämpfen voraus und schlugen als Erstplatzierte an. Starke Verbesserungen zeigte auch der Neunjährige Jonas Albrecht und sicherte sich bei starker Konkurrenz drei Podestplatzierungen.

Der Sportverein Lokomotive Görlitz hatte zum Schwimmfest der „Kleinen Talente“ eingeladen. Etwa 120 Kinder aus zehn sächsischen und brandenburgischen Schwimmclubs waren der Einladung in die Neißestadt gefolgt. Auch eine zwölfköpfige Nachwuchsmannschaft vom Sportclub Riesa war mit dabei. Die acht- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen aus der Elbestadt starteten bei insgesamt 48 Rennen und konnten davon 37 mit neuer persönlicher Bestzeit beenden.

Weitere erfolgreiche Wettkämpfer waren die Achtjährigen Sisa Marie Bülow, Paula Gallwitz, Stefan Müller und Meike Rosenberg, sowie die neunjährigen Schwimmer Sarah Luisa Groß, Max Klipphahn und Julius Roßberg. Nicht zuletzt konnte die zehnjährige Riesaer Schwimmerin Leni Sonntag ihre Zeiten deutlich verbessern und erreichte drei Podestplätze. Die Schwimmtrainer Peter Günzel und Jury Davitashvili freuten sich, dass alle Teilnehmer eine attraktive Medaille der Veranstaltung mit nach Hause nehmen konnten. „Das stärkt den olympischen Gedanken.“ findet Peter Günzel und deutet an, dass das Erreichen von neuen Zielen und persönlichen Bestleistungen oft wichtiger ist als Siege und Platzierungen. (cg)

zur Startseite