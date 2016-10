Riesaer Spitzenathlet für die WM auf Hawaii gerüstet Jonas Held hat sich mit einer Energieleistung in letzter Minute qualifiziert. Dank Sponsoren kann er am Sonntag starten.

Jonas Held (Mitte) erhielt jetzt von Ralf Schilling (Feralpi-Logistik GmbH) und Linda Noack (Marketingchefin der Teigwaren Riesa) unter anderem einen Rennanzug für die WM. © SCR

Jonas Held hat es geschafft. Trotz schwieriger Saison geht er am Sonntag bei der XTERRA World Championship im Cross-Triathlon in Hawaii an den Start. Für den Aktiven des SC Riesa ein Riesenerfolg.

Der 18-Jährige ist seit über zehn Jahren Nachwuchsleistungssportler im Bereich Triathlon und seit nunmehr drei Jahren beim Sportclub Riesa e.V. am Talentstützpunkt. Ursprünglich stammt er aus dem Erzgebirge, wo er als kleiner Junge schon im Sattel eines Mountainbikes saß und sich überwiegend auf anspruchsvollen Single-Trails als auf geraden Straßen aufhielt. Daher lag die Entscheidung recht nahe, sich primär auf den Cross-Triathlon zu spezialisieren. Schnell kristallisierte sich heraus, dass diese Entscheidung die richtige war.

Mit dem Wechsel nach Riesa kamen dank der tollen Rahmenbedingungen beim Sportclub die ersten Erfolge im Cross-Triathlon – 2014 in Zittau wurde Jonas bereits Sachsenmeister, und ein Jahr später an selber Stelle wurde er Deutscher Meister in seiner Altersklasse. Der krönende Abschluss der letzten Saison war der zweite Platz bei den Europameisterschaften.

2016 lief es dann wie verhext. Die ersten Wettkämpfe zur Qualifikation für das langersehnte Ticket zur XTERRA World Championship auf Hawaii waren nicht von Erfolg gekrönt. Technische Pannen oder Krankheit bremsten die Euphorie. Somit wurde der letzte Qualifikationswettkampf im September in Dänemark zum riesigen Erfolgsdruck, denn hier zählte nur der Sieg. Unter schwierigsten Wetterbedingungen gewann Jonas nach einem dreieinhalbstündigen Kraftakt mit 13 Minuten Vorsprung und sicherte sich damit das heiß begehrte Ticket für den Lauf am 23. Mai auf Hawaii.

Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit den Besten der Welt ist groß, die Herausforderung, die Reise zu finanzieren allerdings auch. Da Cross-Triathlon keine olympische Sportart ist, fehlt jedwede Art der Zuwendung durch den Fachverband. Auch der Verein kann die Kosten für Startgelder, Reisekosten und Material nicht allesamt übernehmen.

Die Finanzierung liegt in dieser Randsportart folglich, wie auch bei anderen Sportarten, beim Athleten selbst. Dank der Unterstützung starker Partner aus Riesa und der Region steht der Teilnahme am Sonntag nun nichts mehr im Wege. Sein besonderer Dank gilt dabei den langjährigen und zuverlässigen Unterstützern des Sports, der Feralpi Stahl GmbH und der Teigwaren Riesa GmbH. Vor allem durch deren Engagement konnte die Finanzierungslücke geschlossen werden. (kh)

