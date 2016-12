Riesaer Schwimmer glänzen mit Bestzeiten Eine starke Mannschaft des Sportclub Riesa stellte sich beim 12. Hoyerswerdaer Schwimm-Meeting vor.

Niklas Loßner vom Riesaer Sportclub hier über 50 Meter Rücken. © Sportclub Riesa

Eine starke Mannschaft des Sportclub Riesa stellte sich beim 12. Hoyerswerdaer Schwimm-Meeting vor. Die neun- bis 17-jährigen Leistungssportler erreichten 39 neue Bestzeiten und 49 Podestplatzierungen, darunter 25 Gold-, elf Silber- und 13 Bronzemedaillen. Am Start waren 223 Sportler und Sportlerinnen aus 15 Vereinen. An der Spitze des Riesaer Teams mit 16 Sportlern schwammen Aaliyah Schiffel und Niklas Loßner (Foto/hier über 50 m Rücken). Beide starteten in jeweils fünf Wettkämpfen und konnten jedes Rennen mit dem Altersklassensieg und neuer Bestzeit für sich entscheiden. Clara Jaeckel und Soraya Nicklisch räumten zusammen sechs Gold- und zwei Silbermedaillen ab. Ingeborg Setten verbesserte sich über 50 Meter Schmetterling immerhin von 36 auf 32 Sekunden. Die 17-jährige Norwegerin ist als Austauschschülerin am Riesaer Werner-Heisenberg-Gymnasium zu Gast. Trainer Peter Günzel freute sich zudem über die persönlichen Bestleistungen von Alessandro Wittig, Tim Fritzsche und Maksim Khromov. (SCR)

zur Startseite