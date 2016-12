Riesaer schwimmen ganz vorn mit Rekordverdächtig: Bei 116 Starts stellen die SC-Athleten 98 persönliche Bestmarken auf.

Die achtjährige Paula Gallwitz zählt zu den derzeit größten Riesaer Schwimmtalenten. Bei der „Kleinen Sachsenmeisterschaft“ in Leipzig gewann sie Bronze in einem Feld mit über 50 Starterinnen. © SCR/privat

Der Schwimmabteilung des SC Riesa scheinen die Talente nicht auszugehen. Nach dem 2. Adventswochenende darf man diesen Eindruck durchaus gewinnen. Denn bei der sogenannten „Kleinen Sachsenmeisterschaft“ konnten sich alle teilnehmenden SC-Schwimmer auf mehreren Strecken zum Teil deutlich verbessern. Bei angetretenen 116 Starts gab es 98 neue persönliche Bestleistungen. Diese Bilanz klingt dann schon leicht rekordverdächtig. „Das zeigt, dass die Riesaer auch bei stärkster Konkurrenz voll motiviert sind und ihr Bestes geben, auch wenn vordere Platzierungen unerreichbar scheinen“, so Trainer Peter Günzel.

Zum Wettkampf in der Leipziger Universitätsschwimmhalle war Günzel mit elf Mädchen und 14 Jungen gereist. Sie stellten sich an zwei Wettkampftagen des Nachwuchses der Acht- bis Zwölfjährigen einer überaus starken Konkurrenz: 465 Teilnehmern aus 27 Vereinen stiegen in der Messestadt ins Wasser. Vier Riesaer waren ganz vorn mit dabei. Michael Novacescu, Stefan Müller, Paula Geschke und Paula Gallwitz ließen ihre Jahrgangskollegen hinter sich und erreichten vordere Platzierungen.

Am ersten Wettkampftag ging der elfjährige Michael Novacescu ab wie ein Torpedo. Mit Traumzeiten von 29,98 Sekunden über 50 Meter Freistil und 31,88 Sekunden über 50 Schmetterling ist er der schnellste Schwimmer des Landes in seinem Jahrgang. In der Gesamtwertung erreichte der Riesaer den zweiten Platz von 26 Jungen. Der erst achtjährige Stefan Müller ist über 50 und 100 Meter Freistil der drittschnellste sächsische Schwimmer. In der Gesamtwertung erreichte der Riesaer den vierten Platz von 25 Jungen. Auch die gleichaltrige Paula Gallwitz erreichte über 50 Meter Rückenschwimmen den Bronzeplatz. Unter insgesamt 58 Mädchen im Jahrgang 2008 schlug sie nach 46,35 Sekunden als Dritte an. Die zehnjährige Paula Geschke erreichte in der Gesamtwertung den sechsten Platz im Feld von 46 Mädchen ihres Jahrgangs.

Am Rande der Wettkämpfe wurden die die Landeskader der Saison 2016/2017 ausgezeichnet. Diese Sportler haben im vergangenen Schuljahr die Normzeiten des Sächsischen Schwimmverbandes erreicht. Zehn von insgesamt 171 sächsischen E-Kadern (Jg. 2007-2004) trainieren am Talentstützpunkt des Sportclub Riesa. Der erhielt für seine Arbeit in diesem Jahr eine finanzielle Zuwendung von 500 Euro. (cg/rt)

