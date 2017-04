Riesaer Schäfer im Fernsehen MDR-Reporterin Julia Cruschwitz hat Axel und Winfried Weinhold begleitet. Dabei ging es nicht nur um possierliche Lämmchen.

Der Riesaer Schäfer Winfried Weinhold mit seiner Praktikantin Julia Cruschwitz. © Jonathan Schörnig

Sie hat bereits Praktika beim Milchbauern, bei einem Entrümpler und auf einer Obstplantage gemacht – die Rede ist von MDR-Reporterin Julia Cruschwitz. Für ihr jüngstes „Praktikum“ hat sie sich eine Stelle in Riesa ausgesucht: Gut Göhlis. Dort besuchte sie samt Filmteam die Schäfer Axel und Winfried Weinhold. Ihr erster Eindruck war: laut. „Das hätte ich nicht gedacht, dass es so laut ist in so einem Stall“, so Julia Cruschwitz. Dort sprangen natürlich auch Lämmchen umher.

Doch nur zum Lämmerstreicheln hat sich die Reporterin nicht auf den Weg gemacht. Sie wollte auch etwas über die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen in der Branche erfahren. „Vielleicht haben viele eine falsche Vorstellung von dem Beruf – die Idylle, den ganzen Tag draußen bei den Schafen, das ist auch ein Teil, aber es gehört noch viel mehr dazu“, erklärt Axel Weinhold, der in die Fußstapfen seines Vaters Winfried Weinhold getreten ist.

Der Beitrag ist am Mittwoch, 19. April, um 20.15 Uhr im MDR-Nachrichtenmagazin „Exakt“ zu sehen.

