Riesaer radeln durchs nächste Mittelgebirge Die deutsch-französische Tour hat mittlerweile den Kyffhäuser erreicht – und sich dort besonders viel Zeit für die Mittagspause gelassen.

Bad Frankenhausen voraus: Die Riesaer Radler querten jetzt das Kyffhäusergebirge.



Auf und nieder, immer wieder: So läuft es derzeit bei der Radtour des Riesaer Städtepartnerschaftsvereins. Nachdem die Riesaer und die Franzosen aus Villerupt den Harz samt Brocken hinter sich gelassen haben, sind sie nun im nächsten Mittelgebirge gelandet – dem Kyffhäusergebirge. Die ersten 50 Kilometer liefen fast wie von selbst, sagt Teilnehmer Sebastian Voigt. „Da ging es weitgehend bergab, das ging schnell.“ Der Aufstieg zum Kyffhäuser-Denkmal war deshalb kein Problem – schieben musste niemand. „Der Anstieg ist zwar steil, aber schön gleichmäßig.“

Schon vormittags um elf war die Männergruppe oben. Eine gute Gelegenheit, mal eine außergewöhnliche lange Mittagspause einzulegen: Zwei Stunden rasteten die Freizeitsportler an der mächtigen Anlage, die an Kaiser Wilhelm I. erinnert und wo der Sage nach Friedrich Barbarossa im Felsen ruht. Das Wetter spielte auch bei der fünften Tagesetappe der Tour des Vereins „Riesa und die Welt“ mit: „Die Sonne scheint und es ist gefühlt 30 Grad warm“, sagt Sebastian Voigt.

Die Hitze sei auch kein Problem – schließlich würde der Fahrtwind kühlen. Dennoch freuen sich die Radler doch auf die regelmäßigen Pausen. Denn nach knapp einer Woche tut den meisten schon mächtig der Hintern weh. „Daran merkt man, dass wir schon eine Weile unterwegs sind“, sagt der 34-Jährige, der zu den jüngeren Teilnehmern gehört – die ältesten sind um die 60. Umso schöner die Kaffee- und Eispause in der Eisdiele im Dörfchen Wiehe, die am frühen Nachmittag nach 100 Kilometern der Donnerstagsetappe ansteht.

Tatsächlich trinken die meisten Teilnehmer auch einen Kaffee – obwohl sie auf Tour im Regelfall auf isotonische Getränke setzen. Und wie klappt das dann mit den Pinkelpausen? „Kein Problem“, sagt der Riesaer. „Wir fahren selten länger als zwei Stunden am Stück.“ Und wenn die Blase doch einmal vorher drücken würde, gibt man mit einem Pfiff bescheid – und die Gruppe legt einen außerplanmäßigen Stopp am Straßenrand ein.

Mittlerweile ist die Radtour am letzten geplanten Etappenziel gelandet: In der Herberge Schloss Balgstädt, einer 1 100-Einwohner-Gemeinde am Unterlauf der Unstrut. Wenige Kilometer weiter mündet der Fluss in die Saale. Das Saale-Unstrut-Tal hatten die Riesaer Planer bewusst für die Rückfahrt ausgesucht: Es ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern dürfte für die 15 Radler auch entspannender zu fahren sein. Brachte die Mittwochsroute noch gut 1 900 Höhenmeter und der Donnerstag 1 100, werden es am Freitag nicht mal mehr halb so viele sein.

Allerdings ist die letzte Etappe am Freitag auch die Längste: 130 Kilometer gilt es zu absolvieren. Dabei kommen die Männer etwa durch Freyburg, Weißenfels und Merkkleeberg. Nicht alltäglich dürfte zumindest für die Franzosen die Leipziger Seenlandschaft sein, bevor die Tour sich ihrem Endziel Riesa nährt. Über Wurzen, Dahlen und Strehla kommend sollen die Radler am Freitag wieder in der Stadt an der Elbe landen. Dort waren die Teilnehmer Sonntagfrüh auf ihre 700-Kilometer-Tour gestartet.

