Riesaer Nudeln im Fernsehen

Die Serie „Der starke Osten“ widmet sich in der Sendung „MDR um 4“ Firmen, die Tausenden Menschen in Mitteldeutschland Arbeit geben. Am Freitag, 12. Januar, stehen zwischen 16 und 17.45 Uhr die Teigwaren Riesa im Mittelpunkt. „Das Traditionsunternehmen produziert 25 000 Tonnen Pasta pro Jahr, die auch nach Frankreich, in die Niederlande, Kanada oder in die USA geliefert werden. Zu DDR-Zeiten waren die Nudeln der absolute Renner“, heißt es in einer Information des Senders. (SZ)

zur Startseite