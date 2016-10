Riesaer kassieren Heimschlappe Die Keglerinnen des SC Riesa empfingen am Sonntag in der Bundesliga Classic 100 einen äußerst starken Kontrahenten.

Seit vielen Jahren gehört der SSV 91 Brand-Erbisdorf zur absoluten Spitze der Classic-100-Bundesliga. Und auch diesmal demonstrierten die SSV-Frauen wieder ihre ganze Klasse und gewannen das Duell souverän mit 2 684 zu 2 604.

Die Gastgeberinnen gerieten von Beginn an in Rückstand. Trotz der durchaus guten Leistungen von Kerstin Nitzsche (455 Holz) und Andrea Groschopp (434) ging das erste Paar mit fast 40 Holz Abstand aus dem Wettkampf, was insbesondere an der äußerst starken Tagesbestleistung der Gastspielerin (477) lag. Das Mittelpaar mit Vera Waghals und Ulrike Horn (jeweils 416 Holz) musste den Gegner weiter davonziehen lassen. Auch Sylke Niedrich (432) und Anett Bönisch (451) konnten zum Abschluss ihre Gegenspielerinnen nicht gefährden. So blieben trotz einer ansprechenden Mannschaftsleistung von über 2 600 Kegeln diesmal keine Punkte in Riesa. (fn)

zur Startseite