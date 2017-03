Riesaer helfen Raubüberfall aufzuklären Die Zeugen haben einen der beiden Tatverdächtigen wieder erkannt.

Die Polizei in Riesa hat neue Erkenntnisse zum Überfall auf einen gehbehinderten Senior. © SZ-Archiv/Schröter

Zum Überfall auf einen gehbehinderten Senior (SZ berichtete) teilt die Polizei jetzt neue Erkenntnisse mit. Demnach hatten sich Zeugen aus Riesa gemeldet, nachdem unter anderem in der SZ Bilder aus der Überwachungskamera des Regionalexpress Dresden-Leipzig veröffentlicht worden waren.

Die Zeugen hatten einen der beiden Tatverdächtigen wieder erkannt. Am Ende hatte sich sogar einer der beiden Verdächtigen – ein 18-Jähriger aus Riesa – bei der Polizei gemeldet. Er gab an, am Tattag mit einem Kumpel nach Oschatz gefahren zu sein, um dort eine Party zu besuchen. Gemeinsam hätten sich die zwei Täter entschieden, die Sporttasche des 79-Jährigen zu rauben, der mit ihnen im Zug saß. Der Senior war in Dahlen ausgestiegen und anschließend niedergeschlagen worden.

Die Polizei bedankt sich bei den Medien und den Hinweisgebern für die Unterstützung bei der Fahndung. (SZ)

