Gewichtheben Riesaer Heber starten erfolgreich RAC 1969 setzt sich zum Auftakt der neuen Saison, verstärkt mit zwei Torgauern, in Plauen durch. Bestleistungen führen zum Sieg.

Erfolgreicher Auftakt (oben v. l. n. r.) mit T. Neumann, R. Thees, M. Winzer sowie R. Polaniok, S. Meerkamp, T. Berndt (unten v. l. n. r.). © RAC

Am Wochenende startete die neu formierte Gewichtheber-Mannschaft des Riesaer AC 1969 erfolgreich in die Landesliga-Saison 2017/18.

Mit Genehmigung des sächsischen Landesverbandes wird das Team der Riesaer durch die Torgauer Tony Berndt und Michael Winzer verstärkt. Die beiden Heber haben ab dieser Saison das sogenannte Mannschaftsstartrecht für den RAC 1969 erhalten.

Gleich zum Auftakt ging die Reise nach Plauen, der Kampf mit dem Gegner des Vogtlandteams stellte den Gradmesser für den Saisoneinstieg dar. Vom Papier her sollte es ein spannender Wettkampf werden, was sich dann auch so bestätigte. Nur aufgrund der Bestleistungen im Reißen durch Steffen Meerkamp und Michael Winzer und solider Leistungen von Ron Polaniok und Tobias Neumann entschieden die Riesaer diese Disziplin für sich. Gerade einmal 22 Punkte trennten die beiden Teams in der Relativwertung nach dem Reißen voneinander, was in etwa 11 Kilogramm Unterschied in der gesamten gehobenen Last jeder Mannschaft zugunsten der Riesaer entsprach.

Bestleistungen auch im Stoßen

Noch knapper ging es im Stoßen zu. Hier betrug der Unterschied nicht einmal vier Punkte. Auch hier waren die neuen Bestleistungen von Steffen Meerkamp und Michael Winzer mit 125 kg bzw. 130 kg ausschlaggebend. Durch das gewonnene Stoßen war den Riesaern auch der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Die Truppe startet also mit vollen drei Siegpunkten optimal in die neue Saison! Das gibt viel Selbstvertrauen für den nächsten Kampf gegen die „Zweite“ aus Meißen in drei Wochen. (E. Thau)

Einzelergebnisse: Tony Berndt: Reißen 54 kg/Stoßen 64 kg, Tobias Neumann: 67/83, Steffen Meerkamp: 95/125, Ron Polaniok: 96/115, Michael Winzer: 103/130, Robert Thees: 112/122.

