Riesaer gaukelt Lotto-Gewinn vor Ein Mann brüstet sich damit, knapp 14 Millionen Euro gewonnen zu haben. Es gab einen solchen Gewinn – aber nicht in Sachsen.

„So etwas habe sie noch nie erlebt“ – Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke. © PR

Zu schön, um wahr zu sein: ein Lottogewinn von knapp 14 Millionen Euro. Wenn es denn wahr wäre. Ein Riesaer hat am Wochenende bei Facebook verkündet, Glück gehabt zu haben – wahnsinniges Glück. Eine Spiel-Quittung und ein Kontoauszug der Sparkasse Meißen fügt er als Beweis an. Darauf vervielfältigt sich sein Kontostand von gut 600 Euro auf einen Schlag – zumindest auf dem Papier.

Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke ist sofort skeptisch. „So einen großen Gewinn – das hätte ich mitbekommen.“ Außerdem entsprächen die Modalitäten der Überweisung nicht denen der Sächsischen LOTTO-GmbH. Die exakte Gewinnhöhe des angeblichen Riesaer Glückspilzes kommt Waschke aber irgendwie bekannt vor. Es gab einen sehr großen Gewinn Mitte Oktober. Der Zeitpunkt könnte zum Überweisungsdatum passen. Die Recherchen der Lotto-Mitarbeiterin ergeben dann aber, dass der Glückspilz definitiv nicht aus Sachsen kommt: „Der Gewinn in Höhe von 13 568 089,40 Euro ist in Baden-Württemberg erzielt worden.“ Es bleibt die Frage nach dem Motiv. „Keine Ahnung“, antwortet Waschke. So etwas habe sie noch nie erlebt.“

