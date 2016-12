Riesaer für Landesauswahl nachnominiert Johannes Runge hat sich verletzt, Leonard Schreiber rückt nach. Mit Marcel Fricke ist ein zweiter Stahler dabei.

© Symbolfoto: Matthias Rietschel

Johannes Runge von Fußball-Landesligist Stahl Riesa fällt in den nächsten Wochen aus. Nach dem mit 1:3 verlorenen Punktspiel am Sonnabend beim VfL Hohenstein-Ernstthal klagte der 23-Jährige über ein geschwollenes Fußgelenk. „Der Arzt hat eine starke Bänderdehnung diagnostiziert und ihm vier bis sechs Wochen Trainingspause verordnet“, teilte die Vereinsführung gestern mit, verbunden mit besten Wünschen für eine baldige Genesung. Tragisch für Johannes Runge: Auch für die sächsische Futsal-Auswahl, für die er gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Marcel Fricke nominiert worden war, steht er nicht zur Verfügung. Das Testspiel am 13. Dezember sowie das Trainingslager am 17. und 18. Dezember in Bad Blankenburg kann er lediglich vom Krankenbett aus verfolgen. Auch für das Fußball-Hallenturnier um den Super-Regio-Cup am 19. Dezember in der Sachsenarena fällt er aus.

Trotzdem werden wie gehabt zwei Riesaer in der Futsal-Auswhal Sachsens vertreten sein. Der Verband habe sich entschieden, Stahl Akteur Leonard Schreiber nachträglich ins Aufgebot zu holen, teilte der BSG-Vorstand mit. Schreiber gehört seit dieser Saison zur Landesliga-Mannschaft von Stahl Riesa. (rt)

