Riesaer Firmen helfen nach tragischem Unglück Eine Mutter war im Beisein ihrer elfjährigen Tochter tödlich verunglückt. Nun braucht die Familie Hilfe.

An dieser Stelle starb eine Mutter – im Beisein ihrer Tochter. © Sebastian Schultz

Zwei Riesaer Firmen haben sich mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. „Ein unfassbar tragischer Unfall am Sonntag, dem 25. Juni, veränderte die Welt eines Mitarbeiters der Firma THR und jungen Familienvaters komplett. Seine Frau (40) war mit ihrer elfjährigen Tochter gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Kleinragewitz und Lonnewitz unterwegs, als das tödliche Unglück passierte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache krachte der Mercedes gegen einen Baum. Beide Insassen wurden durch den Aufprall eingeklemmt. Die Mutter verstarb noch an der Unfallstelle. Ihre Tochter musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Ein Todesfall in der Familie ist immer schlimm. Besonders, wenn die Hinterbliebenen nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das Entsetzen und der Schock über das Ereignis sitzen bei allen Angehörigen, Freunden, Kollegen immer noch tief. Man will es irgendwie nicht wahr haben. Zu all dem Leid kommen die ganzen Fragen: Wie soll es weiter hegen? Was passiert mit dem Haus? Wie kann man helfen und unterstützen? Was können wir tun? Hier haben sich die Inhaber der Firmen THR und Elblandschwestern Riesa dazu entschlossen, einen Spendenaufruf zu starten, um der jungen Familie, so gut es geht, Unterstützung zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Wer möchte, kann hier der Familie (ein Vater mit zwei Kindern von acht und elf Jahren) helfen und spenden. Achtung: Das Konto wird zum 31. August wieder geschlossen!

Außerdem wurde beim Pflegedienst Elblandschwestern auf der Kurt-Schlosser-Straße 22 in Riesa ein Sammelgefäß aufgestellt. Die gespendeten Gelder gehen zu 100 Prozent an die junge Familie.“ (SZ)

Spendenkonto: Empfänger: Kerstin Brunner-Haak - Spendenkonto Lea+Nils, IBAN DE 0885 0949 8430 0335 3019, BIC GENODEF1RIE, Volksbank Riesa, Verwendungszweck: Spende Lea + Nils; Infos unter 03525 518110

