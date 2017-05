Riesaer Feuerwehr gewinnt Bei einem Wettbewerb erreichen die Kameraden den zweiten Platz. Für das Preisgeld haben sie schon konkrete Pläne.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Am Ende sei es eine „echt enge Kiste“ gewesen, sagt Feuerwehrmann Sven Küttner. Gerade einmal 61 Stimmen machten letztendlich den Unterschied – und bedeuteten für die Kameraden der Feuerwehr Riesa-Stadt einen zweiten Platz beim Wettbewerb „Wahre Helden bewegen was“. Damit gehen 1 000 Euro nach Riesa. Geld, das die Feuerwehrleute in Material für den Bau einer Sitzecke im Hinterhof ihres Gebäudes investieren wollen. Der sei nämlich zurzeit sehr hellhörig und von der Pausitzer Straße aus leicht einsehbar. Nicht die besten Voraussetzungen, um nach schweren Einsätzen oder Ausbildungseinheiten zu entspannen. Also nahmen die Kameraden an dem Wettbewerb im Internet teil, wo jeder Nutzer für das Projekt abstimmen konnte. Nachdem die Konkurrenz am Donnerstagvormittag noch einmal bedenklich aufgeholt hatte, musste die Stadtteilfeuerwehr noch einmal Unterstützer mobilisieren. Mit Erfolg: 2 608 Stimmen erhielt das „Projekt Sitzecke“ schlussendlich. (SZ/stl)

