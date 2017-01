Riesaer fahren ihrer Orgel hinterher Das historische Instrument aus der Klosterkirche steht gerade in der Oberlausitz in der Werkstatt. Nun gibt es dort eine Visite.

Die Orgel der Klosterkirche Riesa vor dem Ausbau. © Günter Springer

Wie geht es der Orgel aus der Klosterkirche? Das können Riesaer bei einer Exkursion in die Oberlausitz erfahren: Die Kirchgemeinde Riesa lädt am 11. Februar zu einem Besuch der Orgelbauwerkstatt Groß in Waditz bei Bautzen ein. Dort wird derzeit die historische Jahn-Orgel restauriert und dabei in ihren ursprünglichen Zustand von 1848 zurückversetzt. Orgelbaumeister Ekkehart Groß führt die Besucher durch seine Werkstatt und stellt die Arbeiten an der Riesaer Orgel vor.

Der Bus fährt am 11. Februar um 8 Uhr am Lutherplatz ab, die Rückkehr ist um 17 Uhr. Wer nicht selbst zum Lutherplatz kommen kann, wird per Gemeindebus abgeholt. Die Teilnahme kostet 25 Euro – dafür gibt es nicht nur die Busfahrt samt Führung durch die Werkstatt und Kaffeetrinken, sondern auch noch ein Mittagessen im „Deutschen Haus“ Cunewalde – und auf der Rückfahrt noch einen Besuch im Bautzener Stadtmuseum. (SZ)

Anmelden kann man sich im Pfarramt, Lutherplatz 11; unter Telefon 03525 62010 oder kg.riesa@evlks.de.

