Triathlon Riesaer entscheidet Herzschlagfinale für sich Jonas Kliemann gewinnt den Landesmeistertitel und fährt zuversichtlich zur DM.

Kopf an Kopf liefen Jonas Kliemann (vorn) und Rico Bogen dem Ziel entgegen. Der Riesaer hatte das bessere Ende für sich. © privat

Jubelnd standen die Riesaer Fans im Zielbereich, als Jonas Kliemann vom Sportclub Riesa e.V in einem an Spannung nicht zu überbietenden Wettkampf nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen mit nur einer Sekunde Vorsprung vor dem Leipziger Sportler Rico Bogen ins Ziel sprintete und sich den Triathlon-Sachsenmeistertitel in der Altersklasse Jugend A (16/17 Jahre) sicherte.

Vom Start weg lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schenkten sich nichts. Jonas verließ mit nur drei Sekunden Rückstand auf Rico nach einem sehr schnellen Schwimmen den Störmthaler See bei Leipzig und hatte mit einem sehr schnellen Wechsel bereits zwei Sekunden aufgeholt. Auf den anschließenden 20 Radkilometern wurde zwar ebenso schnell gefahren, aber gedanklich bereiteten sich die Sportler bereits auf den folgenden Wechsel und den abschließenden 5-Kilometer-km-Lauf vor. Fast gleichschnell sprangen die Sportler von ihren Rennrädern und wechselten in die Laufschuhe. Auf der Laufstrecke wurde es dann hart. Nebeneinander und mit Vollgas ging es über die 5 Kilometer. Nach ca. 16 Minuten zog Jonas seinen Endspurt an, dem Rico nicht mehr folgen konnte. Sehr erfreulich aus Riesaer Sicht waren die weiteren Platzierungen in diesem Rennen. So sicherte sich Felix Günther noch den 3. Platz auf dem Siegerpodest. Jonathan Engisch und Nico Rühle belegten die Plätze 5 und 6.

Einen weiteren Sachsenmeistertitel in der jüngsten Altersklasse „Schüler D“ (6/7 Jahre) gewann überraschend der erst 7 Jahre alte Sven Salzmann. Sven musste für seinen Sieg 50 Meter schwimmen, einen Kilometer Radfahren und 200 Meter laufen.

Mit Malte Kreibich (2. Platz AK „Jugend B“), Marlon Schuster (3. Platz AK „Jugend B“) Emily Schröder (2. Platz AK „Jugend B“) und Lisa Salzmann (2. Platz AK „Schüler C“) erreichten noch weitere Sportler des Riesaer Talentstützpunktes die ersehnten Plätze auf dem Siegerpodest.

Jetzt heißt es noch fleißig weiter zu trainieren, denn in knapp zwei Wochen steht für mehrere Sportler mit der Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren der Jahreshöhepunkt an. Jonas Kliemann sieht dem Wettkampf jedenfalls zuversichtlich entgegen: „Die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen, dass die Form stimmt.“ (jg)

