Fußball Riesaer Endspurt wird belohnt Stahl rennt einem 0:1-Rückstand hinterher, bevor Paul Kiontke und Philipp Schröter sehr spät gegen Eutritzsch noch treffen.

Der Eutritzscher Keeper Sascha Gerstenberger streckt sich vergeblich, kann den Ausgleich durch Paul Kiontke nicht verhindern. © Ronny Belitz

In der Elbestadt sah es bis zur 84. Minute nach einer Überraschung aus, denn Aufsteiger Lipsia Eutritzsch führte durch ein Tor von Knoebel (3.) mit 1:0. Es wären die ersten Auswärtspunkte im siebenten Anlauf für den Neuling gewesen. Doch wieder einmal war es Paul Kiontke, der dem Kontrahenten einen Strich durch die Rechnung machte und den Ausgleich erzielte. In der 65. Minute war er noch mit einem Strafstoß an Gäste-Keeper Sascha Gerstenberger gescheitert. Zur Freude der 265 Zuschauer machte Philipp Schröter sogar noch den Dreier für Stahl perfekt (88.).

Die Partie gegen den Aufsteiger begann kurios. Erst spielte Martin Magula einen unglücklichen Rückpass auf Torwart Marcus Hesse, der den Ball nur hoch aber nicht wirklich weit klären konnte. Verteidiger Magula wollte nun per Kopf retten, doch köpfte er nur seitlich genau auf die Füße vom Eutritzscher Stürmer Simon Knoebel. Dieser nahm das Geschenk an und verwandelte sicher.

Die Riesaer schüttelten sich nur kurz und ließen sich vom Rückstand nicht beeinflussen. Es entwickelte sich ein ziemlich einseitiges Spiel auf das Tor der Gäste. Die Eutritzscher standen tief und machten die Räume geschickt eng. Die erste Riesaer Chance gab es in der 16. Minute. Paul Spindler hatte sich im linken Strafraum durchgesetzt und zog aus spitzen Winkel ab – jedoch traf er nur das Außennetz. Und Philipp Schröter köpfte wenig später aus vier Metern Entfernung freistehend direkt auf den Gäste-Torwart.

Auch im zweiten Abschnitt war Stahl ständig im Vorwärtsgang. In der 50. Minute stieg Paul Kiontke nach einer Flanke hoch, köpfte den Ball aber am Tor vorbei. Auch Paul Spindler hatte bei seinem Weitschuss kein Glück. In der 65. Minute wurde Johannes Runge unfair gestoppt – Elfmeter für Riesa. Paul Kiontke trat an, wählte die rechte Ecke, doch dorthin tauchte auch der Eutritzscher Torwart ab. Danach war bei Stahl etwas die Luft raus. Die Zeit verstrich allmählich, ehe ein Handspiel der Eutritzscher zu einem Freistoß für Riesa führte. Kiontke zog aus vollem Anlauf ab und traf in den rechten Torwinkel. Endlich der erlösende Treffer und für Kiontke das 12. Tor im 12. Punktspiel der Saison.

Nun stellte sich die Frage, auf den Heimsieg drängen oder den einen Punkt sichern. Philipp Schröter hatte die Antwort parat und packte einen Sonntagsschuss aus. Einen abgewehrten Ball nahm Schröter aus 30 Meter Torentfernung direkt aus der Luft volley – und der Ball schlug erneut unhaltbar im Eutritzscher Tor ein. Bitter für die taktisch sehr gut eingestellten Gäste. Die warfen danach natürlich alles nach vorn und ein Freistoß sorgte noch einmal für Aufregung im Riesaer Strafraum. Die Eutritzscher forderten Elfmeter – aber der Schiedsrichter pfiff die Partie ab. Die BSG Stahl feierte damit den dritten Sieg in Folge und gastiert am Mittwoch zum „Nachholer“ beim SSV Markranstädt.

zur Startseite