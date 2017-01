Riesaer Comedy-Duo für Grimme-Preis nominiert Seit 2003 gehen „Zärtlichkeiten mit Freunden“ im MDR auf Sendung. Sie haben schon einen Plan, wie es mit der Preisverleihung klappen soll.

„Zärtlichkeiten mit Freunden“ – Stefan Schramm (rote Jacke) und Christoph Walther (Batmanpulli) waren auch beim Riesaer Stadtbahn-Gespräch dabei. © Sebastian Schultz/Archiv

Die MDR-Sendung „Zärtlichkeiten im Bus“ ist für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert. In der Sendung laden sich die beiden Riesaer Stefan Schramm und Christoph Walther alias „Zärtlichkeiten mit Freunden“ seit 2003 einen Stargast ein, mit dem sie durchs Sendegebiet fahren. Unter anderem waren schon Sängerin Christina Stürmer und Schauspieler Christian Friedel unterwegs im Bus.

Schramm und Walther reagierten in bekannter Weise auf die Nominierung: „Wir sind stolz wie Oskar Matzerath und Bolle zusammen und freuen uns über die Nominierung unserer Sendung.“ Das Duo bedankte sich „ganz artig und voller Inbrunst“ bei allen Verantwortlichen „und natürlich vor allem unseren Zuschauern (Ihr Drei seid spitze!)“.

15 Sendungen sind in der Unterhaltungskategorie des Preises nominiert, darunter beispielsweise die Satire-Show „Extra3“. Einen Plan, wie es trotdzem mit dem Grimme-Preis klappen könnte, haben „Zärtlichkeiten mit Freunden“ aber schon. Mit einem Augenzwinkern schreiben sie an ihre Fans: „Während wir mit einer Mineralwasserschorle auf den Erfolg anstoßen und uns in die Arbeit für die nächste Staffel Zärtlichkeiten im Bus stürzen, heißt es für Euch massenweise Liebesbriefe an die Grimme-Jury zu schicken.“ Die Sieger werden im März bekannt gegeben. (SZ)

