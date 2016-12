Riesaer CDU lässt Mackenroth abblitzen Der Landtagsgeordnete wollte sich in den Vorstand des Stadtverbands wählen lassen – scheiterte jedoch.

Der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth hat es nicht in die neue Riesaer CDU-Führungsriege geschafft. © Norbert Millauer

Die Riesaer CDU hat eine neue Führungsriege. Die bisherige Chefin Katja Sieber stellte sich „aus persönlichen Gründen“ nicht mehr zur Wahl. Sie bleibt aber als Beisitzerin im Vorstand. Ihr Nachfolger ist der 50-jährige Thomas Gallitzdorfer. Der Raumausstatter sitzt außerdem im Stadtrat. Als seinen Stellvertreter wählten die Mitglieder am vergangenen Sonnabend den ehemaligen Riesaer Kämmerer Christian Geschke. Inzwischen kümmert er sich um die Finanzen der Elblandphilharmonie.

Die Stadträte Helmut Jähnel, Rosel Brodkorb, Dr. Christine Geiger und Steffen Krechlak sind ebenso in das Führungsgremium gewählt worden wie Günter Wolf und der Bruder von Oberbürgermeister Marco Müller, Falk Müller.

Nicht in das Gremium geschafft hat es der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth. Das bestätigte der neue Stadtverbandsvorsitzende auf Anfrage der SZ. „Ich hatte Herrn Mackenroth im Vorfeld darum gebeten, sich zur Wahl zu stellen. Ich hielt es für wichtig, ein Vorstandmitglied zu haben, das gute Kontakte zur Landesregierung pflegt.“ Das Votum seiner Parteikollegen müsse man nun akzeptieren. Warum der Landtagsabgeordnete es nicht in das Gremium geschafft hat, könne er sich selbst nicht so recht erklären.

Mehr Bewerber als Plätze

„Wahrscheinlich, weil Geert Mackenroth so oder so zu unserem Vorstand gehört. Als unser Landtagsabgeordneter ist er ein kooptiertes Mitglied“, erklärt Thomas Gallitzdorfer. So funktioniere Demokratie nun einmal. „Es gab eben mehr Bewerber als Plätze im Vorstand.“

Nach SZ-Informationen war Mackenroth der einzige Kandidat mit einer einstelligen Stimmanzahl. Er selbst erklärt sich das so: „Wahrscheinlich wollte die Versammlung neue Vorstandsmitglieder sehen.“ Ein Parteimitglied, das anonym bleiben möchte, sagt: „Mackenroth fehlt die Frische. Es müssen jetzt mal Jüngere ran.“

Der neue Stadtverbandschef möchte sich nun vor allem auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf konzentrieren: „Wir als Stadtverband müssen unseren Kandidaten Dr. Thomas de Maizière mit vollem Einsatz und allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bei seinem Vorhaben unterstützen“, so Gallitzdorfer.

