Schwimmen Riesaer behaupten sich gegen internationale Konkurrenz Das 15. International Swim Meeting in Berlin ging am Sonntagabend mit dem Mannschaftssieg des Schwimmbezirks Dresden zu Ende.

Ein gigantisches Wochenende liegt hinter den Riesaer Schwimmern. Das 15. International Swim Meeting in Berlin ging am Sonntagabend mit dem Mannschaftssieg des Schwimmbezirks Dresden in den Kategorien Youngsters (W2005/2006, M2003-2006) und Jugend (W2001-2004, M1999-2002) zu Ende. Mit großem Punkteabstand holten sich die Nachwuchsteams mit 69 Schwimmerinnen und Schwimmern und insgesamt 370 Starts jeweils souverän den ersten Platz. 14 Riesaer durften dabei sein und zum Mannschaftserfolg des Schwimmbezirks Dresden beitragen.

Beflügelt von der Atmosphäre einer internationalen Großveranstaltung konnten die Sportstädter insgesamt 35 ihrer persönlichen Bestmarken weiter verbessern. In den Einzelwertungen waren für fünf von ihnen sogar vordere Platzierungen drin. Michael Novacescu schaffte es zweimal ins Finale und erreichte mit Bestmarken Rang 5 über 50 Meter Freistil und Rang 6 über 50 Meter Schmetterling in der Jahrgangsgruppe 2005/2006. Auch über 100 Meter Freistil konnte sich der Zwölfjährige mit einer deutlichen Verbesserung von fast drei Sekunden und Rang 6 von 59 Schwimmern behaupten. Die vorderen Ränge drei bis sechs erreichten im Jahrgang 2006 Paula Geschke, Niklas Loßner, Aaliyah Schiffel und im Jahrgang 2004 Florian Winter. Durch die Gruppenwertung 2005/2006 und 2003/2004 hatten allerdings die jeweils Älteren die Nase vorn.

Insgesamt nahmen an dem Meeting mehr als 1 500 Aktive aus 175 Teams und 25 Nationen teil. (cg)

