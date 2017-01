„Riesaer Appell“ warnt vor der NPD Nach dem gescheiterten Verbotsverfahren dürfe die kritische Auseinandersetzung nicht aufhören – gerade in Riesa.

Am Gebäude der Deutschen Stimme war am Dienstag nichts von einer Jubelfeier zu bemerken. © Sebastian Schultz

Das Aktionsbündnis Riesaer Appell 2.0 warnt nach dem Entschluss des Bundesverfassungsgerichts davor, die NPD zu unterschätzen: „Die Ablehnung des Parteiverbotes ist kein Persilschein. Die NPD ist nun offiziell als verfassungsfeindlich eingestuft, aber offensichtlich nicht in der Lage, ihre politischen Ziele umzusetzen“, so Sprecher Volker Herold. Diese Einschätzung zur bundesweiten Rolle der NPD dürfe nicht den Blick darauf verschließen, dass sie in lokalen Parlamenten vertreten und dort mit ihrer verfassungsfeindlichen Ideologie wahrnehmbar ist. „Zu diesen Regionen gehört unstrittig Sachsen, der Kreis Meißen und insbesondere die Stadt Riesa.“

In Riesa ist die rechtsextreme Partei auch strukturell verankert. So befindet sich mit der Deutschen Stimme ein der NPD nahestehender Verlag in der Stadt. Das Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße wird auch als Veranstaltungsort genutzt. Im Riesaer Stadtrat sitzen außerdem zwei Parteimitglieder. Am Sonnabend, 21. Januar, begeht die NPD ihren Jahresauftakt in der Stadthalle Stern. Nach dem Urteil betitelte die Partei diesen als „Siegesfeier“.

Die Initiatoren des Riesaer Appells haben zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der NPD aufgerufen. Sie laden am Freitag, 20. Januar, um 18.30 Uhr zu einer Vorführung des Films „Der schwarze Nazi“ mit anschließender Diskussion mit den Filmemachern ins Offene Jugendhaus ein. Ob es am Sonnabend eine Gegenveranstaltung geben wird, ist noch unklar. (SZ/veb)

