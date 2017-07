World Games Riesaer Akrobaten im Livestream Die Vorrunde der Sportler ist am Dienstag ab 15.45 Uhr beim Fernsehsender Sport1 zu sehen.

Das Stadion im polnischen Breslau. © dpa

Riesa/Breslau. Das Riesaer Akrobatenpaar Tim Sebastian/Michail Kraft ist bei den World Games im polnischen Breslau am Start – als einzige Aktive aus dem Landkreis bei den „Olympischen Spielen der Randsportarten“. Nach EM-Bronze 2015 und als WM-Sechste vor einem Jahr gehören die beiden Deutschen zum Kreis der Medaillenanwärter. Voraussetzung: Sebastian und Kraft müssen zunächst am Dienstagnachmittag die Qualifikation überstehen und ins Finale der besten Vier einziehen. Dann, so Insider, sei angesichts der Leistungsdichte in der Weltspitze alles möglich.

Sportenthusiasten können die World Games seit ihrem Beginn beim Fernsehsender Sport1 verfolgen. Die Vorrunde der Akrobaten ist dabei im Livestream am Dienstag ab 15.45 Uhr zu sehen. Ebenso das Finale, das am Abend um 19.30 Uhr beginnen wird. (rt)

