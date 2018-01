Riesaer AC 1969 verteidigt Spitzenplatz Der von den Dresdner Sportfreunden zum „Elbederby“ erkorene Kampf wurde tatsächlich zu einem Krimi.

Derzeit an der Spitze: Die Landesliga-Gewichtheber des Riesaer AC bezwangen am Wochenende den Dresdner SC. Am 17. Februar geht es nun nach Eibau zum bislang ungeschlagenen One-Team aus der Lausitz. © privat

Riesa. So spannend kann Gewichtheben sein. Beim Duell des Riesaer AC 1969 beim DSC 1898 wechselte die Führung nahezu nach jedem Versuch. Die Riesaer Gäste hatten im Reißen erst einmal die etwas abgeklärtere Wettkampfführung drauf und beendeten diese Disziplin mit einem Vorsprung von etwa 20 Punkten, was in der aktuell praktizierten Relativwertung etwa mit einem Halbzeitstand von 17:16 im Handball zu vergleichen ist.

Im Stoßen kam es dann tatsächlich zu einem emotionalen Showdown, bei dem der Wettkampf mit dem letzten Versuch des Dresdner Kapitäns Robert Kießling entschieden wurde, die erforderlich 134 kg im Stoßen konnte er allerdings nicht bewältigen, was den Gesamtsieg des Riesaer AC 1969 bedeutete.

Die RAC-Truppe hat das wirklich clever durchgezogen, den Punktsieg im Reißen und in der Gesamtwertung sichergestellt – der Verlustpunkt durch den Dresdener Sieg in der Teildisziplin Stoßen ist der erste überhaupt in der laufenden Saison - der Riesaer AC 1969 konnte damit erfolgreich die Tabellenspitze in der Landesliga Gewichtheben verteidigen. Mit 1.159:1.153 Punkten fiel der Riesaer Sieg so knapp aus, wie man sich es nur vorstellen kann.

