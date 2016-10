Riesa wird Schwarz-Gelb Normalerweise besuchen Fußballspiele in der Stadt ein paar Hundert Fans. In der Arena aber ist alles anders.

Fußball macht gute Laune: Das bewiesen diese Fans beim Super Regio Cup 2015 in der Riesaer Arena. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Auflage 2016 – und Dynamo Dresden hat wieder zugesagt. © Sebastian Schultz

Wer sich nicht für Fußball interessiert, dürfte sich über das viele Schwarz-Gelb wundern: Kurz vor Weihnachten wird Riesa zu einem Treffpunkt von Fußballfans. An die 5 000 Enthusiasten waren vergangenes Jahr in die Sachsenarena gepilgert, wo der Feldschlößchen Super Regio Cup ausgetragen wurde. Dort treffen traditionsreiche Teams des Ostens aufeinander. Die meisten Fans tragen dieses Jahr wohl wieder schwarz-gelb: So viele Leute wie Dynamo Dresden mobilisiert sonst keiner.

Deshalb ist man in Riesa besonders stolz, dass sich der Zweitligist für das Fest am 19. Dezember ab 18 Uhr wieder angekündigt hat. Den Super Regio Cup zu holen, habe lange Anstrengungen gekostet, sagt Kathleen Kießling, Chefin der Betreibergesellschaft FVG. „Dankbar sind wir vor allem der SG Dynamo Dresden, die ihre Teilnahme trotz des letzten Zweitliga-Punktspiels des Jahres am Tag zuvor in Bielefeld zugesagt hat.“ Mit seinen vielen , begeisterungsfähigen Fans sei der Zweitligist ein wichtiges Zugpferd der Veranstaltung.

Nicht nur aufgrund des Turniersieges im Vorjahr verspricht auch der FSV Zwickau wieder gelungene Ballstafetten. Erst im vergangenen Sommer kehrte das Team um Trainer Torsten Ziegner nach vielen Jahren der Abstinenz wieder in den Profifußball zurück und kämpft in der 3. Liga um den Klassenerhalt.

Am 19. Dezember trifft Ziegner in Riesa mit dem FSV nicht nur auf den Ligarivalen Chemnitzer FC, sondern auch auf den FC Carl Zeiss Jena, der unangefochtener Tabellenerster der Regionalliga Nordost ist und zielgerichtet die Rückkehr in den Profifußball anstrebt. Über viele Jahre schnürte Ziegner die Schuhe im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld und erlebte dabei viele Höhen und Tiefen der jüngeren Vereinsgeschichte, so auch die letzte Spielzeit in der Zweiten Fußball-Bundesliga 2007/2008.

Etwas länger liegt die Zweitliga-Zugehörigkeit beim Chemnitzer FC zwar schon zurück, dennoch schrieben die Himmelblauen in den vergangenen Jahren positive Schlagzeilen für den sächsischen Fußball. Neben der Einweihung des neuen Stadions im Sommer kann der Verein nun schon auf sechs Jahre 3. Liga zurückblicken, ohne ernsthaft in Abstiegsnöte zu geraten. 2015 und 2016 platzierte sich der CFC sogar im oberen Tabellendrittel.

Aufgrund des Aufstiegs des FSV Zwickau in die 3. Liga wird in dieser Saison das traditionsreiche Westsachsenderby gegen den VfB Auerbach auf dem freien Feld nicht ausgetragen. Dass dieses kleine Bonbon den beiden Fanlagern dennoch ermöglicht wird, macht die bereits dritte Turnierteilnahme des VfB am Feldschlößchen Super Regio Cup in Folge dennoch möglich.

Dass der Lokalmatador, die BSG Stahl Riesa, das Turnier als sechster Teilnehmer nicht nur komplettiert, sondern auch sportlich und stimmungsvoll bereichert, bewiesen die einheimischen Kicker im Vorjahr. Euphorisiert von der lautstarken Unterstützung der Anhänger, kickte sich der Landesligist bis ins Finale und besiegte dabei in der Vorrunde sogar den damaligen Drittligisten FC Erzgebirge Aue mit 6:0.

„Dieses hochkarätige Teilnehmerfeld verspricht wieder ein sportlich reizvolles Turnier in unserer Arena“, sagt FVG-Prokurist Reiner Striegler. Sein Dank geht an die Kooperationspartner: Feldschlößchen und Sportvermarkter Volkhardt Kramer, der mit der Organisation der Mannschaften und der Turnier-Durchführung wichtige Fäden in den Händen hält. Das Turnier wird bereits seit 1999 ausgerichtet. (SZ)

Tickets für 18 Euro gibt es im SZ-Treffpunkt Riesa, Hauptstraße 56, oder unter Telefon 03525 529422.

