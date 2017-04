Riesa wird Hochschul-Sportstadt Studenten aus ganz Sachsen sollen in die Stadt kommen – und sie wollen auch feiern.

In diesem Jahr kommt das Sächsische Hochschulsportfest nach Riesa. Am 16. und 17. Juni werden Studenten aus ganz Sachsen in der Stadt erwartet. Dabei wird es im Leichtathletikstadion Pausitzer Delle Wettkämpfe in diversen Sportarten geben – von Volleyball über Fußball bis hin zu Tischtennis. Die Studenten können sich als Sächsischer Hochschulmeister zu den Deutschen Hochschulmeisterschaften qualifizieren. Auf dem Campus der Studienakademie gibt es im Anschluss die „Lange Nacht der Wissenschaft“ und die Party „Campus Night“. Am zweiten Tag steht der Team-Wettkampf aus „Harry Potter“ im Mittelpunkt: Es wird Quidditch gespielt. Außerdem wird Drachenboot gefahren.

Organisiert wird das zweitägige Event von einem studentischen Projektteam der BA Riesa gemeinsam mit dem Veranstalter der Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e. V. und dem Ausrichter – die Staatliche Studienakademie Riesa. (SZ)

Infos unter www.lhs-sachsen.de oder www.facebook/hochschulsportfest2017/

zur Startseite