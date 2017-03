Riesa vor der nächsten Großveranstaltung Florian Silbereisen kommt in die Arena. Die letzte Schlagerparty hatte ein Verkehrschaos provoziert.

Florian Silbereisen präsentiert am Sonnabend, 11. März, das große Schlagerfest in der Sachsenarena. © Andreas Weihs/Archiv

Der Stadt steht die nächste Großveranstaltung bevor: Florian Silbereisen präsentiert am Sonnabend, 11. März, das große Schlagerfest in der Sachsenarena. Etwa 4 000 Gäste werden erwartet. Anwohner hoffen, dass ein Verkehrschaos wie beim Konzert von Schlagerstar Andrea Berg Anfang Februar diesmal ausbleibt. Die FVG Riesa, die die Sachsenarena betreibt, bietet neben dem Parkplatz vor der Arena zudem Stellflächen am Sportforum, bei Neways (ehemals BuS-Elektronik), am Sportzentrum Olympia und auf dem RHT-Gelände an. „Es gab im Vorfeld in gewohnter Art und Weise Absprachen mit dem örtlichen Veranstalter über die Sicherheitsaspekte in Anbetracht der erwarteten Besucherzahl“, sagt FVG-Sprecher Tobias Czäczine.

Nach dem Andrea-Berg-Konzert berichteten Anwohner aus der Pausitzer Delle über „Wildparkerei“ im Wohngebiet. Auch Rettungszufahrten seien zugestellt worden, hieß es. Bei der Veranstaltung im Februar waren noch einmal 2000 Zuschauer mehr zu Gast in der Arena, als jetzt zur Silbereisen-Show erwartet werden.

Für das „Große Schlagerfest“ mit Florian Silbereisen gibt es auch noch Karten im SZ-Treffpunkt, Hauptstraße 56, ab 47,50 Euro.

