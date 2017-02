Riesa spart 2017 gibt die Stadt weniger Geld für Kinder, Senioren und Städtepartnerschaften aus. Das führt zu Problemen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Essen für Kinder armer Familien -57 % © Jan Fritzsche Essen für Kinder armer Familien -57 %

Riesa und die Welt e.V. - 67 %

Kinder- und Jugendeinrichtung Riemix -13 %

Seniorenbegegnungsstätten - 21 %

Wenn Städte sparen müssen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Bereiche wie Schulgebäude oder Brandschutz, die sogenannten Pflichtaufgaben, sind schon mal tabu. Spielräume gibt es allenfalls bei den freiwilligen Aufgaben. Hauptaugenmerk lag laut Stadtsprecherin Manuela Langer darauf, Angebote trotz der Reduzierungen zu erhalten. Die SZ hat vier Beispiele herausgegriffen.

2000 Euro weniger für die Pflege der Städtepartnerschaften

Um Riesas Städtepartnerschaften kümmert sich vor allem eine Institution: der Verein Riesa und die Welt. Über die Kürzung der Zuschüsse ist die Vorsitzende Susanne Voigt natürlich nicht erfreut: „Die Nachricht hat uns zunächst einen Schlag versetzt. Wir versuchen nun, weitere Geldquellen zu erschließen, damit wir auch in Zukunft wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben.“ Die städtischen Mittel bilden zusammen mit Mitgliedsbeiträgen die Existenzgrundlage des Vereins. „Wir pflegen die sieben Städtepartnerschaften und sind damit ein wichtiger Partner der Stadtverwaltung.“ Noch vor einigen Jahren, als die Finanzlage deutlich entspannter war, habe der Verein mehr eigene Projekte wie Ausstellungen oder Lesungen organisieren oder andere Akteure dabei unterstützen können, so Voigt. Der Verein will nun noch mal das Gespräch mit dem OB suchen.

13 000 Euro weniger für Seniorenbegegnungsstätten

Gemeinsam spielen, schwatzen, Ausflüge unternehmen – Angebote wie diese offerieren die Seniorenbegegnungsstätten. Mit rund einem Fünftel weniger Geld als im Vorjahr müssen die Einrichtungen 2017 auskommen. Unter anderem betroffen: die Begegnungsstätte der Volkssolidarität an der Bahnhofstraße. Mit 5000 Euro steht der Einrichtung nicht einmal mehr die Hälfte der Zuschüsse aus 2016 zur Verfügung. „Und im kommenden Jahr wird es gar nichts mehr geben. Das hat man uns schon angekündigt“, sagt Vorstandsmitglied Peter Noack. Trotzdem soll das komplette Angebot erhalten bleiben, auch die beliebte Weihnachtsfeier für alleinstehende Senioren zu Heiligabend. „Wir sind auf Sponsoren angewiesen“, so Noack. Ebenfalls betroffen ist der ASB mit seinen beiden Begegnungsstätten. „Die Förderung für die Werner-Seelenbinder-Straße entfällt in diesem Jahr. Das ist aber weniger schlimm, weil wir in den Kubu (Kita Kunterbunter Schmetterling) umziehen, um die Mietkosten einzusparen. Die Förderung für die Hohe Straße entfällt ab dem nächsten Jahr ganz“, erklärt Geschäftsführer Andreas Krüger. So lang die Kürzungen über alle Empfänger gerecht vorgenommen würden, habe er zähneknirschend Verständnis dafür. „Wenn die Stadt nun mal kein Geld hat, dann ist das eben so.“

4000 Euro weniger für die Versorgung von Kindern armer Familien

Auch das DRK muss Einbußen hinnehmen. Für die Essenversorgung von Kindern aus armen Familien gibt‘s in diesem Jahr 4000 Euro weniger, fast 60 Prozent.

22 000 Euro weniger für die Kinder- und Jugendeinrichtung Riemix

Auch Anja Müller, Chefin der Kinder- und Jugendeinrichtung Riemix, muss sich nach neuen Finanzquellen umschauen. 13 Prozent weniger Geld gibt‘s von der Stadt. „Wir versuchen, mehr Drittmittel zu bekommen, etwa von Aktion Mensch oder dem Landkreis. Wenn das nicht funktioniert, müssen Angebote wegfallen.“ Zum Glück sei sie davon nicht überrascht worden. „Es gab vorher Gespräche, in denen wir einen Kompromiss gefunden haben.“

zur Startseite