Riesa singt

Riesa. Bis zum dritten Advent dauert es nicht mehr lang: Dann laden mehrere Organisatoren zum gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern in den Riesaer Klosterhof ein. Dahinter stecken der Jacobsthaler Chor mit seinem Leiter Karl Haffner, der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) als Sponsor und Schirmherr der Veranstaltung und die Initiatorin und musikalische Leiterin Ute Bendlin. „Wir freuen uns, dass erstmals auch Musikschüler der Musikschule des Landkreises Meißen zum Gelingen unserer Veranstaltung beitragen werden“, sagt sie. Freuen dürfe man sich auch auf den Riesaer Riesen Gunter Spies. „Also, was liegt näher, als nach einem Bummel über den Weihnachtsmarkt etwas innezuhalten und der Ruhe im Advent etwas Raum zu geben?“, fragt Bendlin. Damit das gemeinsame Singen auch in diesem Jahr wieder so gut klappt, stehen kostenlose Liederhefte zur Verfügung. Nun liegt es an jedem Einzelnen, ob sich wieder ein schöner Adventschor zusammen findet: Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein – alle sind eingeladen. (SZ)

Adventsliedersingen am Sonntag, 17. Dezember im Klosterratssaal, Zugang gleich links im Klosterhof/Weihnachtsmarkt. Beginn ist 17.30 Uhr, der Eintritt kostenlos.

zur Startseite