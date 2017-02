Schwarzbachs Woche Riesa schwingt die Keule In der Riesenstadt nutzt man gern dessen mächtigstes Accessoire. Ein streitsüchtiger Rückblick.

Um es mal ganz boulevardesk zu halten, liebe Leserinnen und Leser: In Riesa knallt es derzeit richtig. Schräge E-Mail-Affären und heftiger Krach unter Parteifreunden – die vergangene Woche strotzte vor Konfliktpotenzial. Da ich jedoch noch nie ein guter Überschriftenmacher war, erst recht kein boulevardesker, lasse ich das mit den reißerischen Schlagzeilen lieber und komme zurück zur Realität. Die ist mindestens so spannend wie aufgebauschte Titel aus der Klatschpresse.

Nachdem Marco Müller (CDU) die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in einer neuen Dienstanweisung dazu verpflichtete, jegliche Kontakte mit Stadträten fortan dem Büro des Rathauschefs zu melden, musste sich der Oberbürgermeister von Stadtrat Wilfried Brendel (Bürgerbewegung) den Vorwurf gefallen lassen, auf „Stasi-Methoden“ zurückzugreifen. In Riesa gibt man sich nun einmal nicht mit den kleinen Attacken zufrieden, hier schwingt man immer gleich die größte Keule. Zugegeben, die Anweisung klingt wahrhaftig etwas kontrollsüchtig, die Stasi ist mir dann aber doch eine zu inflationär benutzte Vergleichsgröße. Müller jedenfalls begründete seine Entscheidung mit einem Vorfall, bei dem ein Stadtrat einen Feuerwehrmann per E-Mail unter Druck gesetzt haben soll.

Robert Steinig kommentierte im vergangenen November auf der Facebookseite der SZ Riesa einen Beitrag, in dem Stefan Schwager als Stadtrat die Zuschüsse für die Sachsenarena hinterfragte. Steinig warf bei Facebook die Frage auf, was Schwager neben seiner Arbeit in Stadtrat und Verein mache und ob er die Zuschüsse für seinen Verein als versteckte Lohnzahlung nutze. Daraufhin schrieb Schwager Steinig eine Mail, die mindestens missverständlich („ich werde Sie im Auge behalten“), für OB Müller gar eine Grenzüberschreitung ist. Allein Amtsgerichtsdirektor Herbert Zapf lässt die Keule sinken und attestiert: eine typische Lokalposse.

Ziemlich ungeniert gebiert derzeit Geert Mackenroth (CDU) sein neues Wesen. Im Interview mit der SZ äußerte er, seinen „Standpunkt zu kommunalen Themen vielleicht nicht immer deutlich genug medial“ artikuliert zu haben und dies künftig ändern zu wollen. Und legte gleich los: Riesa habe kein Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen, bei der Beantragung der Fördermittel für den Breitbandausbau sei fast alles schief gelaufen, und unbeliebte Entscheidungen, wie etwa die bevorstehende Schließung des Sportinternats, würden ihm zugeschoben. Der Landtagsabgeordnete voll in Fahrt, Stadtsprecher und FVG-Prokurist schossen gleich zurück. Wie war das noch mal mit der Keule?

Diese Woche kann wohl kaum streitsüchtiger werden.

