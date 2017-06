Riesa schließt muslimischen Gebetsraum Sollte die Gesellschaft SBS die Räume an der Goethestraße weiter nutzen, drohen 2 000 Euro Strafe. Das ist nicht das einzige Problem für die Organisation.

Goethestraße 96 c: Das war zuletzt die Adresse des muslimischen Gebetsraums in Riesa. Nun hat die Stadt die Nutzung der Räumlichkeiten für religiöse Zwecke untersagt. © Sebastian Schultz

Die Mitteilung aus dem Rathaus trägt einen pragmatischen Titel: „Stadt Riesa vollzieht Baugesetze“, steht über der Nachricht, die am Freitagmittag für Aufsehen sorgt. Damit teilt die Stadt mit, dass der muslimische Gebetsraum an der Goethestraße mit sofortiger Wirkung geschlossen ist. Demnach ist der Dresdner Gesellschaft „Sächsische Begegnungsstätte“ (SBS) die Nutzung von Räumen im Wohn- und Geschäftshaus 96 c als „Begegnungsstätte und Anlage für religiöse Zwecke“ untersagt. Bei einer Zuwiderhandlung droht ein Zwangsgeld von 2 000 Euro.

Bei dieser Entscheidung spiele keine Rolle, dass der Verfassungsschutz der SBS Verbindungen zur Muslimbruderschaft unterstellt, die in Deutschland die Scharia einführen will. Riesa bezieht sich in dem Fall allein auf die Sächsische Bauordnung: Demnach kann die Bauaufsicht eine Nutzung untersagen, wenn Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt werden. „Da für die derzeitige Nutzung der Räume keine Baugenehmigung vorliegt, hat die Stadt diesen Bescheid erlassen“, sagt Sprecher Uwe Päsler.

Die Begründung der Stadt bezieht sich auf unterschiedliche Anforderungen des Bauplanungsrechts, des Brandschutzes und des Immissionsschutzes. Deshalb halte man ein baurechtliches Genehmigungsverfahren für nötig. Laut Stadt hat die SBS bislang eine Baugenehmigung aber nicht einmal beantragt.

Umstritten war dabei auch, wie viele Gläubige den Gebetsraum nutzen. Nachbarn hatten teils mehr als 60 Muslime bei den Freitagsgebeten gezählt. Die SBS und der Eigentümer der Räumlichkeiten – ein Riesaer Geschäftsmann – hatten gegenüber der SZ von wesentlich geringeren Zahlen gesprochen. – Die Verfügung, die mit Schreiben vom Donnerstag an die SBS gegangen war, scheint bereits Wirkung zu zeigen: Am Freitag zur Freitagsgebetszeit kamen nur vereinzelt Besucher zu den Räumlichkeiten, bevor die Tür versperrt blieb. Die SBS ließ eine Anfrage der SZ am Freitagnachmittag unbeantwortet. So bleibt offen, ob die muslimische Organisation den Bescheid akzeptiert, vor Gericht dagegen vorgeht oder neue Räumlichkeiten in der Stadt sucht.

Die Entscheidung aus Riesa ist nicht das einzige Problem, das die SBS jetzt hat. Gleichzeitig teilte das Verwaltungsgericht am Freitagnachmittag mit, dass auch der Gebetsraum in Görlitz geschlossen bleibt. Dort hatte die Stadtverwaltung der SBS bereits im März die Nutzung eines früheren Ladens als Gebetsraum untersagt – ebenfalls mit Verweis auf das Baurecht. Dagegen hatten die SBS und der Hauseigentümer Anträge auf gerichtlichen Eilrechtsschutz erhoben. Nun unterlagen sie vor Gericht: Laut Verwaltungsgericht sei für die Nutzung eines ehemaligen Geschäfts als Begegnungsstätte oder Gebetsraum eine baurechtliche Genehmigung nötig.

Die Richter betonen, dass es dabei nicht um die Zulässigkeit einer Nutzung der Räume als Gebetsraum gegangen sei – das müsse in dem Fall die Stadt Görlitz in einem Nutzungsänderungs-Verfahren klären. Eine Genehmigung als Einkaufsladen genüge jedenfalls nicht für die Nutzung als Begegnungsstätte, weil unterschiedliche gesetzliche Vorgaben zu beachten seien.

Laut Riesas OB Marco Müller (CDU) sei die Religionsfreiheit ein hohes Gut der Demokratie. „Zugleich sind aber auch die rechtlichen Grundlagen unserer Gesellschaft einzuhalten.“ In Riesa prüft man, ob man Asylbewerbern einen anderen Raum zum Beten zur Verfügung stellen kann – sodass dem Verfassungsschutz verdächtige Organisationen aus dem Spiel sind.

