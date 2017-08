Riesa schafft schlaue Tafeln an Die neue Technik ersetzen nach und nach die alten Kreidetafeln in den Schulen.

Die Stadt Riesa schafft mehr und mehr interaktive Whiteboards für ihre städtischen Schulen an. Im Herbst sollen noch einmal vier neue dazukommen. Auch in Grundschulen kommen die modernen Tafeln schon zum Einsatz. © Klaus-Dieter Brühl

Die Schule hat begonnen. Nicht alle Kinder werden beim Lernen mit einem neuen Whiteboard in Kontakt kommen. Einem was? Die neue Technik soll dabei helfen, das Lernen zu erleichtern. Die Rede ist von interaktiven Wandtafeln oder auch „interactive Whiteboards“. Die neuen Tafeln verfügen über einen Beamer, der das Bild auf die Tafel bringt. Interaktiv bedeutet dabei, dass der Lehrer das Bild direkt auf der Tafel bedienen kann. Bei kostengünstigeren Varianten wird das durch eine Infrarot-Abtastung ermöglicht.

Auch in Riesas Schulen kommen die neuen Wandtafeln mehr und mehr zum Einsatz und verdrängen die alten Kreidetafeln. 28 interaktive Whiteboards wurden laut Stadtverwaltung bereist eingebaut, darunter im Städtischen Gymnasium oder an der Grundschule Käthe-Kollwitz. Auch am Beruflichen Schulzentrum in Riesa gibt es die neuen Tafeln schon. Vier weitere Whiteboards sollen noch in diesem Jahr an städtischen Schulen dazukommen. Der Einbau ist für die Oktoberferien geplant.

Doch was können die neuen Wandtafeln, was die alten Tafeln nicht können? Das medienpädagogische Zentrum in Meißen hat auf seiner Homepage die wichtigsten Fragen beantwortet und gibt Hinweise im Umgang mit den neuen Tafeln. Dabei sollten Schulen vor der Anschaffung einige Punkte beachten: Damit die Tafeln auch genutzt werden, sollte der Aufwand zur Inbetriebnahme möglichst gering sein. Das bedeutet, dass sie möglichst innerhalb von fünf Minuten für den Lehrer betriebsbereit sein sollten – um nicht noch mehr Unterrichtszeit zu rauben. Wichtig sei auch, nicht nur eine Tafel für die gesamte Schule anzuschaffen, sondern möglichst viele Klassenzimmer damit auszustatten, um eine intensivere Nutzung zu gewährleisten, so die Medienexperten. Die Tafel sollte zudem nicht nur Videos oder Bilder zeigen können, sondern auch seinen ursprünglichen Zweck erfüllen. Soll heißen: Der Lehrer muss also auch weiterhin ganz normal per Hand etwas aufschreiben können, so dass es die ganze Klasse lesen kann.

Um den Nutzen der Tafel voll zu entfalten, muss das Medium die Lerninhalte auch verständlich machen. Technische Probleme oder ein Mehraufwand zur Unterrichtsvorbereitung für den Lehrer können der Neuanschaffung auch sehr schnell die gewünschten Effekte rauben. Ebenso ist die leichte Bedienung ein wichtiger Punkt. Deswegen muss das Verhältnis von Aufwand und Nutzen stimmen.

Hat sich eine Schule dazu entschlossen eine interaktive Tafel anzuschaffen, muss das geeignete Whiteboard gefunden werden. Wie die gewöhnliche Kreidetafel sollte die moderne Variante höhenverstellbar sein. Schließlich sind nicht alle Schüler und Lehrer gleich groß. Die passende Software ist für die interaktiven Tafeln ebenfalls wichtig. Ein weiterer Rat des medienpädagogischen Zentrums lautet, sich vor der Anschaffung andere Schulen mit den neuen Wandtafeln anzuschauen. Ein Gespräch unter Kollegen könne für die Entscheidung nützlich sein.

Auch die Sächsische Bildungsagentur befürwortet die Anschaffung von Whiteboards. „Die interaktiven Tafeln machen den Lernstoff anschaulicher und ermöglichen es dem Lehrer, spontan auf aktuelle Ereignisse einzugehen“, erklärt Behördensprecherin Petra Nikolov. In der Grundschule empfiehlt sie allerdings, die Technik sparsamer einzusetzen als an weiterführenden Schulen. „In der Grundschule ist der Einsatz auch möglich, der Fokus sollte aber auf handgeschriebener Schrift liegen.“

