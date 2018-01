Riesa reißt ab Die Wohnungsgenossenschaften in Sachsen haben 2017 erstmals mehr neue Wohnungen gebaut als alte abgerissen. Für Riesa allerdings gilt das nicht.

In Riesa sind 2017 mehr neue Wohnungen entstanden. 416 Millionen Euro wurden für Neubau und Sanierung ausgegeben. © Sebastian Schultz / Archiv

Riesa. Stolz hat der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften gerade ein erfolgreiches Geschäftsjahr vermeldet: Für Neubau und Sanierung wurden 416 Millionen Euro investiert. 2017 seien in Sachsen rund 600 Wohnungen neu gebaut, aber gleichzeitig auch 450 Wohnungen vom Markt genommen worden. Erstmals habe der Neubau den Abriss um mehr als 150 Wohnungen überstiegen, freut sich Verbandschef Axel Viehweger.

Während Neubauten vor allem in den Zentren Dresden, Leipzig und Chemnitz ein Thema sind, taucht Riesa an der Spitze der „Rückbau“-Liste der Genossenschaften auf: Dort wurden 2017 80 Wohnungen abgerissen. Diese Zahl entspreche in der Regel zwei Wohnblöcken, sagt Verbands-Sprecherin Vivian Jakob. Die Wohnungsgenossenschaft Riesa würde ihr Quartier intensiv umgestalten und aufwerten. „Das bedeutet bei einer tendenziell sinkenden Bevölkerung auch Rückbau“, so die Sprecherin. Gleichzeitig modernisiere man in Riesa aber auch weitere Wohnungen, um die Quartiere an den Bedarf anzupassen. Zudem sei erst 2015 ein Neubau der Genossenschaft eingeweiht worden. „Neubau und Abriss schließen sich also nicht aus.“

