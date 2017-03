Riesa räumt auf Nach einem Jahr Pause findet Anfang April wieder die Aktion „Sauberes Riesa“ statt. Auch Flüchtlinge packen mit an.

„Wir möchten damit auch das öffentliche Bewusstsein und die Verantwortung der Menschen für eine saubere Stadt schärfen“ – Riesas OB Marco Müller. © Lutz Weidler

Weg mit dem Dreck: Die Stadtverwaltung ruft in diesem Jahr wieder dazu auf, Riesa von Müll zu befreien. Nach einmaliger Unterbrechung findet am Sonnabend, 8. April, von 9 bis 12 Uhr der Aktionstag „Sauberes Riesa“ statt. Oberbürgermeister Marco Müller erklärt dazu: „Wir möchten damit auch das öffentliche Bewusstsein und die Verantwortung der Menschen für eine saubere Stadt schärfen.“

Der Schwerpunkt liegt diesmal auf den „Eingangstoren“ der Stadt, also an Einfallstraßen und in den Ortsteilen. Zum gemeinsamen Müllsammeln ruft die Stadt Bürger, Unternehmen, Institutionen und Vereine auf. Die Ortschaftsräte werden die Aktion in den Ortsteilen in Eigenverantwortung organisieren. Bereitschaftserklärungen liegen bereits aus Canitz, Oelsitz und Leutewitz vor.

„Die Aktion ist jedoch nicht zwingend nur auf die Ortsteile begrenzt, auch in anderen Gebieten können Freiwillige aktiv werden“, so Stadtsprecher Uwe Päsler. Sprungbrett e. V. wolle gemeinsam mit Asylbewerbern für saubere Elbwiesen sorgen. Auch der Kinderschutzbund und das DRK hätten ihre Teilnahme bereits zugesagt. Müllsäcke stellt die Stadtverwaltung. Gerätschaften und Handschuhe sollten selbst mitgebracht werden. (SZ)

Wer sich an der Aktion „Sauberes Riesa“ beteiligen möchte, kann sich bis Freitag, 24. März, beim Bürgeramt der Stadtverwaltung telefonisch unter 03525 700251 oder per E-Mail an bürgeramt@stadt-riesa.de melden.

