Riesa Radlerstadt?

Wie lässt`s sich in Riesa radeln? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) herausfinden und hat eine Online-Umfrage gestartet. „Handlungsbedarf für den Radverkehr gibt es erfahrungsgemäß in jeder Stadt.

Mit den Ergebnissen des Fahrradklima-Tests fällt es Kommunalpolitikern und der Stadtverwaltung leichter, bei der Förderung des Radverkehrs an der richtigen Stelle anzufangen. Deshalb sind jetzt die Radfahrer vor Ort gefragt, ihre Meinung zu sagen“, erklärt Konrad Krause, ADFC-Sachsen-Geschäftsführer.

In Riesa hatten bis Donnerstag schon rund zehn Radfahrer teilgenommen. „Um in Riesa aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, benötigen wir aber noch mehr Teilnehmer“, so Krause. Für die Auswertung müssen bis Ende November mindestens 50 ausgefüllte Fragebögen zusammenkommen. (SZ/veb)

