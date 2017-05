Riesa profitiert von zusätzlichen Straßenbau-Fördermitteln Der Freistaat bewilligt weitere 60 Millionen Euro Steuergelder für Straßen und Radwege. Ein Teil des Gelds fließt in die Region.

Die Botschaft wird man im Riesaer Rathaus, in Stauchitz und Glaubitz gern hören: Für eine Reihe von Bauvorhaben, für die bislang das Fördergeld nicht ausreichte, gibt der Freistaat nun nachträglich doch noch grünes Licht für Zuschüsse. Das betrifft in Riesa den Ausbau der Bahnhofstraße von der Post bis zum Hotel Saxonia einschließlich der Kurve; den Ausbau der Nickritzer Straße in Pausitz und den Neubau des Radwegs Nickritz-Pausitz. In Stauchitz zählt die Fahrbahnerneuerung für den Waldweg im Ortsteil Groptitz dazu, in Glaubitz der grundhafte Ausbau der Straße Am Raubschlösschen, wo auch der Regenwasserkanal und die Gehwege erneuert werden sollen.

Diese Projekte gehörten zu einer Liste von rund 250 Förderanträgen aus ganz Sachsen, für die bislang das Geld des Freistaats nicht ausreichte. Am Mittwoch teilten Wirtschafts- und Finanzministerium gemeinsam mit, dass man sich auf eine Aufstockung der Mittel für den kommunalen Straßen- und Brückenbau verständigt habe. Stimmt der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags zu, können dann insgesamt 60 Millionen Euro mehr als eigentlich geplant fließen.

„Die Städte und Gemeinden sind jetzt aber auch gefordert, die Maßnahmen zügig umzusetzen“, sagt Finanzminister Georg Unland (CDU). Ursprünglich waren im Doppelhaushalt dafür nur 119 Millionen Euro vorgesehen. Im April kamen rund 32 Millionen Euro Ausgabereste aus dem Jahr 2016 dazu, jetzt die nächsten 60 Millionen.

Der Freistaat hatte die Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 2016 grundlegend umgestellt. Ziel sei es, den Ausbau- und Erhaltungszustand der kommunalen Infrastruktur nachhaltig zu verbessern. Der Freistaat hat dafür die Förderung des kommunalen Straßenbaus vereinfacht. Darüber hinaus wird der Brückenbau in den Kommunen und der Bau von Radwegen intensiver gefördert.

