Fußball Riesa-Meißen schickt Team zur Bundespremiere Erstmals wird ein Pokal für Ü40-Mannschaften ausgespielt. Auftakt ist Samstag in Berlin.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Erstmals wird in der Saison 2017/2018 Saison eine Fußball-Pokalrunde für Ü40-Mannschaften bundesweit ausgetragen. Insgesamt 24 Mannschaften haben sich für diese Premiere angemeldet. Darunter auch Traditionsvereine wie VfL Wolfsburg, Hallescher FC, DSC Arminia Bielefeld, SC Paderborn, SC Westfalia Herne, VfR Wormatia Worms, HSV Barmbek Uhlenhorst. Und auch eine gemischte Mannschaft der BSG Stahl Riesa und des Meißner SV geht ins Rennen. Sie bestreitet am Sonnabend die Auftaktbegegnung beim TSV Mariendorf 1897, immerhin Tabellensechster der Ü40-Landesliga Berlin, der höchsten Spielklasse für Altherrenmannschaften in Berlin. Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten, steht es dann noch unentschieden, wird um 2 x 10 Minuten verlängert, ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, entscheidet das Elfmeterschießen.

Die weiteren Spiele der 1. Runde werden im November ausgetragen, die folgenden Runden im März, April, Mai und Juni 2018.

Der Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um allen deutschen Ü-40 Fußballmannschaften die Möglichkeit zu geben, an einem regional übergreifenden nationalen Pokalwettbewerb teilzunehmen. Zwar gibt es bei den Ü-40 und Ü-50 Senioren den DFB-Ü40-Cup und den DFB-Ü50-Cup im September in Berlin, die Qualifikation zu diesen Wettbewerben ist allerdings sehr schwierig und die Teilnehmerzahl auf zehn bzw. sechs Teams beschränkt.

Das war der ausschlaggebende Punkt für die Idee, einen bundesweiten AH Ü-40 Pokalwettbewerb ins Leben zu rufen. Neben den AH-Ü-40 Mannschaften, die nicht in Spielrunden organisiert sind, haben hier auch Traditionsmannschaften die Möglichkeit, sich abseits von Benefiz- und Freundschaftsspielen einem echten Wettbewerb zu stellen, an dessen Ende ein Titel und interessante Preisgelder stehen.

Das Team BSG Stahl Riesa/Meißen hat 25 Spieler für den Wettbewerb gemeldet, 16 von der BSG Stahl Riesa, acht vom Meißner SV sowie einen Gastspieler aus Gröditz. Trainer ist Rico Nattermann. (rt)

