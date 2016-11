Riesa ist wieder Tanztempel Rund 3 300 Aktive aus 27 Ländern von vier Kontinenten sind in diesem Jahr bei der WM in der Sportstadt zu Gast.

Polens junge Showtänzer der Gruppe „Kornele“ kamen als originelle Buntstifte auf die WM-Bühne der Riesaer Sachsenarena. © U. Päsler

Vertanzen kann man wirklich alles: Polens junge Showtänzer der Gruppe „Kornele“ kamen als originelle Buntstifte auf die WM-Bühne der Riesaer Sachsenarena. Rund 3 300 Aktive aus 27 Ländern von vier Kontinenten sind in diesem Jahr in der Sportstadt zu Gast. Den Anfang machten wie gewohnt die Showtänzer. Noch bis zum Sonnabend werden jetzt die weltbesten Stepp-Tänzer ermittelt. Heute steigen dabei die Erwachsenen mit den Vorrunden im Dameneinzel ins Geschehen ein. Das große Finale der Stepptänzer geht dann am Samstag über die Tanzbühne. Foto: U. Päsler

zur Startseite