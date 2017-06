Riesa ist konkurrenzlos Es ist amtlich: Keine andere Stadt hat sich für den Tag der Sachsen 2019 beworben. Jetzt wird es ernst.

Die erste Hürde ist geschafft: Der Freistaat hat die Riesaer Bewerbung für den Tag der Sachsen 2019 angenommen. Ein wichtiger Punkt wird dabei das 900-jährige Bestehen der Stadt sein. OB Marco Müller ist sichtlich erfreut. © Matthias Seifert

Die große Überraschung blieb aus: Riesa ist der einzige Bewerber für den Tag der Sachsen 2019. „Eine andere Bewerbung ist nicht eingegangen“, sagt Maria Müller, Sprecherin der Sächsischen Staatskanzlei. Bis Mittwoch 24 Uhr hätten andere Städte die Gelegenheit gehabt, sich für die Ausrichtung des größten sächsischen Volksfests zu bewerben. Tatsächlich bleibt der Brief aus Riesa ohne Konkurrenz.

„Das war abzusehen“, sagt Maria Müller. Schließlich wurde über das Für und Wider einer möglichen Riesaer Bewerbung seit zwei Monaten regelmäßig öffentlich berichtet – aus anderen sächsischen Städten war nichts Ähnliches zu vernehmen. Tatsächlich kann die Mitarbeiterin der Staatskanzlei – dem das Kuratorium „Tag der Sachsen“ zugeordnet ist – nach einem Blick ins Archiv bestätigen, dass eine Einzelbewerbung eher die Regel als die Ausnahme ist. „Zumindest seit dem Jahr 2012 hat sich jedes Jahr nur eine einzige Stadt beworben“, sagt die Sprecherin.

Offenbar stehen also Städte nicht gerade Schlange, um das Traditionsfest auszurichten – schließlich lassen sich die Kosten des Festwochenendes und seiner Vorbereitungen im Vorfeld nur schwer abschätzen. Dass Riesa nun den Tag der Sachsen bekommt, ist allerdings so gut wie sicher. Zwar prüft jetzt erst einmal die Geschäftsstelle des Kuratoriums Tag der Sachsen die Bewerbung und das Konzept aus Riesa. Laut Staatskanzlei ist es allerdings noch nie vorgekommen, dass ein einmal eingereichtes Konzept zurückgewiesen wurde. Schließlich würden sich die Städte vor der Abgabe der umfangreichen Unterlagen schon lange damit beschäftigen. So sei es auch im Fall Riesa gewesen.

Allerdings könne es immer noch Nachbesserungen am Konzept geben, sagt Maria Müller. „So wird etwa das Sicherheitskonzept immer noch in Anbetracht der Lage angepasst“, sagt die Mitarbeiterin der Staatskanzlei. So sei es – in etwas größerem Rahmen – zuletzt auch bei der Einheitsfeier in Dresden gewesen. Dort hatte es nicht nur eine massive Polizeipräsenz gegeben, sondern auch eine endlos lange Reihe von Betonklötzen um das Veranstaltungsgelände, die vor Lkw-Attentaten schützen sollten. Bei einem späteren Test hatten sich die Barrieren allerdings als weitgehend wirkungslos erwiesen.

Unterstützung beim Thema Sicherheit wurde aber auch Riesa längst zugesichert. Dort wartet man jetzt erst einmal darauf, auch offiziell den Zuschlag für die Ausrichtung des Tags der Sachsen zu erreichen. „Das Ergebnis soll am 2. September beim diesjährigen Tag der Sachsen in Löbau verkündet werden“, sagt Riesas Pressesprecher Uwe Päsler. Beim Fest in der Oberlausitz müsse sich Riesa als Bewerber vor Vertretern des Kuratoriums präsentieren. „Das bereiten wir jetzt gerade vor“, sagt Uwe Päsler. Eventuell werde man dort ein Video zeigen, mögliche Darsteller oder schon ein Maskottchen vorstellen.

Zuvor bekommt Riesa allerdings noch einen Hausbesuch: Vertreter des Kuratoriums, zu dem 83 Vereine vom ADAC Sachsen bis zum VVN gehören, werden im Sommer zu einer Visite in der Stadt erwartet, wo sie sich vor Ort einen Eindruck holen wollen. Schon jetzt sei man in Riesa dabei, die ersten Ideen für das Volksfest zu präzisieren und weiter zu diskutieren. So werden auch noch Vorschläge für ein Motto entgegengenommen. „Alles Weitere passiert erst nach dem September“, sagt Uwe Päsler. So sieht das Konzept bislang etwa vor, dass für die Organisation des Volksfests vier Leute befristet bei der Stadt-Tochter FVG eingestellt werden. Der Erste tritt seinen Dienst wohl im Januar 2018 an.

