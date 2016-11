Riesa international Speisekarten auf Englisch, Passanten in Trainingsanzügen – dass die Tanzwochen begonnen haben, merkt man auch außerhalb der Arena.

In dieser Woche werden 1 900 Tänzer aus 20 Nationen in Riesa erwartet. Am heutigen Dienstag starten die Wettkämpfe bei freiem Eintritt um 10 Uhr. Los geht es mit den Viertel- und Halbfinalrunden der Kinder und Junioren. © Sebastian Schultz

Zu den Tanzwochen geht es in der Sportstadt deutlich internationaler zu als sonst – und Riesa stellt sich darauf ein. In der Elbgalerie stehen die Mahlzeiten derzeit sogar auf Englisch auf den Tafeln. Eine Kostprobe gefällig? Vegetable-Gratin „Leipzig style“ – Gemüse-Auflauf „Leipziger Allerlei“. In und außerhalb der Arena sind neben Englisch gerade viele Sprachen zu hören: Spanisch, Finnisch, Dänisch, Japanisch und viele mehr. Die Tänzer mit dem weitesten Anreiseweg kommen übrigens wieder aus Australien. „Sie verbringen noch ein paar Tage in Berlin, um den Jetlag zu überwinden“, so Tanzverbandschef Michael Wendt. (SZ/veb)

