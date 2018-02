Riesa im Auge des Sturms Santiano starten am Mittwoch ihren Tournee-Auftakt in der Sachsenarena. Über 6 000 Fans feiern mit.

Santiano Mittwochabend live in der Sachsenarena Riesa. © Sebastian Schultz Santiano Mittwochabend live in der Sachsenarena Riesa.

Über 6000 Fans feierten mit der Band den Tourneeauftakt.

Riesa. Wahrlich – Santiano live ist eine Naturgewalt. Davon konnten sich die über 6 000 Konzertbesucher am Mittwochabend in der ausverkauften Sachsenarena selbst überzeugen. Denn die Band, die mit zu den erfolgreichsten Deutschlands gehört, feierte in Riesa ihren Tourauftakt.

Die Männer um Frontmann Björn Both zündeten ein musikalisches Feuerwerk aus Irish Folk, Seemannsmusik, Volksliedern und Rock. All das in U-Boot-Atmosphäre – bis sie auftauchten. Und das im Auge des Sturms. Mit ihren Songs aus dem gleichnamigen, aktuellen Album beweisen die Musiker einmal mehr, dass sie erneut den Nerv ihrer Fans getroffen haben.

Wer das Konzert in Riesa verpasst hat, hier unser Tipp: Am Freitag gastieren Santiano in Chemnitz und am 19. März in Leipzig. (SZ/K.Schade)

