„Riesa hat kein Konzept“ Der CDU-Politiker Geert Mackenroth übt am Rathaus heftige Kritik. Nicht nur beim Thema Sicherheit.

Vertritt den Wahlkreis im Landtag: Der CDU-Politiker Geert Mackenroth im Gespräch mit SZ-Redakteur Christoph Scharf. Der Jurist ist Ausländerbeauftrager des Freistaats und war bis 2009 sächsischer Justizminister. Der gebürtige Kieler lebt in Radebeul. © Lutz Weidler

Ob Arena, Sportinternat oder Breitbandausbau: Der CDU-Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth spart nicht mit Kritik an Riesa. Die SZ traf den 67-Jährigen in seinem Büro am Puschkinplatz.

Herr Mackenroth: Schlagerstar Andrea Berg war in Riesa – und Sie haben sich geärgert. Warum?

Weil es im Umfeld der Sachsenarena wieder einmal das große Park-Chaos gab – leider kein Einzelfall. Die Stadt hat kein Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen. Und es ist gefährlich, weil immer wieder auch die Feuerwehr-Zufahrten zugeparkt werden. Wenn bei so einer Veranstaltung mal etwas passiert, ist das ein Fall für den Staatsanwalt! Jetzt erklärt der Rathaus-Sprecher, dass abends nach Dienstschluss oder am Wochenende die Ortspolizeibehörde (das Ordnungsamt, d. Red.) nicht besetzt ist – das ist eine Bankrotterklärung. Und ein richtiges Sicherheitsproblem.

Wie sollte es denn eigentlich laufen?

Das zeigen andere Städte: In Dresden zum Beispiel werden vor Großveranstaltungen Sicherheitskonzepte entwickelt, um die Besucher zu schützen. Da setzen sich Stadt, Polizei und Veranstalter zusammen. Und die Ortspolizeibehörde ist im Schichtdienst organisiert, an 365 Tagen und rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger unterwegs. Das vermisse ich in Riesa. Die Besucher unserer Arena oder von sogenannten Problem-Fußballspielen haben einen Anspruch darauf, auch bei Andrea Berg oder Udo Lindenberg vor Gewalt und möglichen Terroristen oder Straftätern optimal geschützt zu sein. Was ohne ein niet- und nagelfestes Sicherheitskonzept passieren kann, dürfte spätestens seit der Loveparade in Duisburg jedem klar sein.

Ein Sicherheitsproblem haben Sie auch am Puschkinplatz ausgemacht. Da ist es doch derzeit ziemlich ruhig – oder liegen Ihnen andere Angaben vor?

Aktuelle Zahlen über Straftaten habe ich nicht, die Polizeibilanz für 2016 liegt noch nicht vor. Aber das Sicherheitsgefühl hängt nicht nur an der Zahl der erfassten Straftaten. Manche Leute trauen sich nicht mehr auf den Platz. Da werden Leute belästigt, da wird gegrölt, uriniert, es gibt Gerüchte über Drogenhandel. Jetzt ist es kalt, aber wir müssen aufpassen, dass am Puschkinplatz nicht bald wieder eine Art rechtsfreie Zone entsteht.

In einer Mitteilung bringen Sie das in Zusammenhang mit der Migration von Angehörigen „aus dem nordafrikanischen Kulturkreis“. Aber so etwas gibt es doch nicht nur in Riesa ...

Die Stadt darf sich nicht zurückziehen und auf den Standpunkt stellen, die Sicherheit sei allein Sache der Polizei. Sie muss ihre eigenen Hausaufgaben machen: Riesa hat eine Ortspolizeibehörde. Und die ist nicht nur für die Knöllchen zuständig, sondern auch für den Schutz von Grünanlagen und Spielplätzen gegen Verunreinigung und missbräuchliche Nutzung.

Nun ist das alles auch eine Frage des verfügbaren Personals ...

Nun: Das Rathaus hat es auch geschafft, immerhin drei Mitarbeiter als dauerhafte Brandschutzwachen an die Grundschulen vom Bautyp Dresden abzuordnen – wieder so eine Riesaer Eigenheit, die in anderen Städten schlicht nicht vorkommt. Das Personal ist da, der Rest eine Frage der Organisation. Die Stadt büßt für ihre Versäumnisse aus der Vergangenheit, muss jetzt ihre Hausaufgaben machen, bevor jemand zu Schaden kommt. Dazu gehören vor allem klare Strukturen und Kommunikation – im Rathaus, aber auch in die Stadt und in die städtischen Gesellschaften hinein. Hier hat es aber mittlerweile System, die Schuld erst einmal bei anderen zu suchen.

Wie kommen Sie darauf?

Mir wird beispielsweise unterstellt, dass ich den geplanten Umzug von Obdachlosenheim und Riesaer Tafel ins Gebäude des Sportinternats angeschoben hätte – und damit für dessen bevorstehende Schließung verantwortlich sei. Das ist frei erfunden. Tatsächlich habe ich mich dafür eingesetzt, dass Obdachlosenheim und Tafel endlich ein vernünftiges Gebäude erhalten – war aber nie dafür, das Sportinternat dafür zu verwenden. Ich halte das beliebte Wohngebiet sowieso nicht für einen idealen Standort, weil die Besucher der Tafel dort ständig mit Autos in die kleine Sackgasse rein- und wieder rausfahren müssen.

Links zum Thema Rathaus und Arena-Betreiber weisen Mackenroth-Vorwürfe zurück

Das Thema „Sportinternat“ ist in der Sportstadt ohnehin ein sensibles ...

Meiner Meinung nach hat man diese Lösung gewählt, weil man dafür Fördermittel bekommen hat und die nicht erneut verfallen lassen will. Mir ist wichtig, dass das Riesaer Alleinstellungsmerkmal „Sportstadt“ nicht ohne Not aufgegeben wird. „Städte an der Elbe“ – wie auf den neuen Autobahnschildern – gibt es viele, von Dresden bis Hamburg. Wo ist der Masterplan für Riesa 2030? Riesa ist Sportstadt, und das sollte auch in Zukunft so bleiben, bis uns etwas Besseres einfällt.

Was würden Sie denn als Alternative für das Sportinternat vorschlagen: angemietete Wohnungen? Hotelzimmer?

Das ist eine Sache der Verantwortlichen: Die Stadt muss mit dem SC reden. Es wäre gut, könnte das Internat weiter betrieben werden – mit kurzen Wegen zur Schule, zur Schwimmhalle, zum SC. Ich halte die Förderung von jungen Menschen, die das Image der Sportstadt auch in den nächsten Generationen prägen, für wichtig.

Auch beim Thema Breitband-Ausbau haben Sie Riesa unlängst sehr deutlich kritisiert. Dabei ist der Bürgermeister ihr Parteifreund. Hängt der Haussegen bei der CDU schief?

Ich bin nicht von den Mitgliedern der CDU in den Landtag gewählt worden, sondern von der Bevölkerung. Und wenn etwas in der Stadt schief läuft, ist es mein Job, den Finger draufzulegen: ob bei der Linken, der SPD oder der CDU. Ich will, dass Riesa besser wird. Bei der Beantragung von Fördermitteln für den Breitband-Ausbau ist fast alles schief gelaufen. Ich hoffe, dass Riesa es jetzt bis Ende des Monats doch noch ins Programm schafft – damit wir nicht weitere Jahre auf schnelles Internet warten müssen. Das ist ein harter Standortfaktor!

Hat Ihre deutliche Kritik Richtung Rathaus vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Sie unlängst bei der Vorstandswahl des CDU-Stadtverbands mit überschaubarem Ergebnis abschnitten?

„Überschaubares Ergebnis“ ist eine sehr rücksichtsvolle Formulierung, aber: Nein. Als Landtagsabgeordneter bin ich weiter kooptiertes Vorstandsmitglied, ohne Stimmrecht, genauso wie OB Müller. Das stört mich nicht. Aber es gab Vorwürfe, ich würde nur meine Aufgaben in Dresden wahrnehmen. Wer mich kennt, der weiß, dass dem so nicht ist. Jedoch habe ich meinen Standpunkt zu kommunalen Themen vielleicht nicht immer deutlich genug medial geäußert, das möchte ich zukünftig ändern. Aber das ist offenbar auch nicht allen recht. Mir ist wichtig: Ich bin und bleibe dabei unabhängig.

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

zur Startseite