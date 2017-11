Riesa erwartet Brückenbauteile Die Hauptachse der Brücke Lange Straße ist für Anfang Dezember bestellt. Sie wird mit fünf Tiefladern gebracht.

Anfang Dezember werden die Hauptträger geliefert, die künftig die Hauptachse der Querung bilden sollen. © Sebastian Schultz

In der Nacht von Sonnabend, 2. Dezember, auf Sonntag, 3. Dezember, wird an der Brückenbaustelle Lange Straße mächtig Betrieb herrschen: Die Stadt erwartet fünf Tieflader. Sie bringen die fünf Hauptträger, die künftig die Hauptachse der Querung bilden sollen. Die Flächen, auf denen Kräne und die Schwerlasttransporter stehen werden, wurden vom Bauamt der Stadt bereits festgelegt. Das teilte Amtsleiterin Ina Nicolai in der letzten Sitzung des Bauausschusses mit. Bis Ende des Jahres sollen die Betonarbeiten beendet sein.

In einer Nacht Ende Juni dieses Jahres war bereits eine Behelfsbrücke mit vier Schwerlasttransportern geliefert und mit zwei Kränen eingesetzt worden. Sie wird noch bis zur Fertigstellung der neuen Straßenbrücke im Juni 2018 die Passage für Fußgänger ermöglichen. Erst danach wird die Brücke zwischen Weida und der Innenstadt auch für Autos wieder freigegeben.

zur Startseite