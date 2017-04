Riesa erlässt Alkoholverbot Auf einer Straße und zwei Plätzen ist das Trinken wieder tabu. Dort hatte es wesentlich mehr Straftaten gegeben.

Auf dem Puschkinplatz, dem Mannheimer Platz und der Hauptstraße in Riesa ist es jetzt wieder verboten, Alkohol zu trinken. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Auf dem Puschkinplatz, dem Mannheimer Platz und der Hauptstraße ist es jetzt wieder verboten, Alkohol zu trinken. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Polizeiverordnung darüber erlassen. Das ist jedes Jahr neu nötig – weil laut Sächsischem Polizeigesetz solch eine Verordnung höchstens ein Jahr gelten darf. Eine weitere Auflage für so ein Verbot ist, dass die Gefahr besteht, dass sich dort sonst „alkoholbedingte Straftaten“ ereignen.

Laut Polizei wurden 2016 auf Hauptstraße, Puschkinplatz und Mannheimer Platz insgesamt 381 Straftaten registriert, davon allerdings nur 17 nachweislich unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Straftaten hatte sich aber fast verdreifacht: 2015 waren dort lediglich 140 Straftaten – davon acht unter Alkoholeinfluss – registriert worden. Laut Stadtverwaltung werde der Bereich von wesentlich mehr Menschen genutzt: wegen der zentralen Lage, des freien WLAN-Empfangs und der gestiegenen Unterbringung von Asylbewerbern im Umfeld.

Das Alkoholverbot gilt jeweils Dienstag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr. „Warum nicht am Montag?“, wollte CDU-Stadträtin Rosel Brodkorb wissen. Das hat juristische Gründe, erklärt OB Marco Müller (CDU). „Wir dürfen das Verbot nicht täglich rund um die Uhr erlassen.“

Tatsächlich schreibt das Polizeigesetz vor, dass ein Verbot an allen Tagen unzulässig ist und außerdem höchstens zwölf Stunden pro Tag gelten darf – so wie jetzt in Riesa. Laut OB werde die Einhaltung des Verbots durch Streifen von Ortspolizeibehörde und Polizei durchgesetzt. Die seien jedoch nicht rund um die Uhr an allen Tagen möglich. Für Gäste in Biergärten gilt das Verbot übrigens nicht: Genehmigte „Außenbewirtschaftungsflächen“ sind ausgenommen.

