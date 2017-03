Schwarzbachs Woche Riesa, das lässigere Berlin Eine Brücke wird teurer – doch Riesa nimmt es lässig und sorgt auch noch für Kinder-Spaß. Ein gönnerhafter Rückblick.

Kevin Schwarzbach.

Ein wenig Angst bekomme ich schon, wenn Nachrichten mit der Wortgruppe „wird deutlich teurer“ gebastelt werden, liebe Leserinnen und Leser. Es gibt Fälle, bei denen bedeutete diese Wortgruppe den Sprung in einen Teufelskreis. Da gibt es doch dieses eine Gebäude, das ursprünglich zwei Milliarden Euro kosten und im Oktober 2011 eröffnet werden sollte. Ein Wunschtraum, wie sich recht bald herausstellte, oder: ein Albtraum.

Zuerst erfuhren wir von steigenden Kosten, dann von einer Verschiebung des Eröffnungstermins, seitdem pendeln wir munter zwischen diesen beiden Polen. Die Kosten steigen, weil die Eröffnung ausbleibt, oder bleibt die Eröffnung aus, weil die Kosten steigen? Komplizierte Sache. Fest steht nur, dass das Gebäude bisher 5,13 Milliarden Euro gekostet hat, wie der interessierte Bürger Robert Hartl auf seiner Internetseite „Kostenübersicht zum neuen Berliner Airport“ zusammenfasst.

Das sind Zahlen, bei denen wir in Riesa den Mund kaum wieder zubekommen. Bei unserer Kostenerhöhung sprechen wir gerade einmal über eine zusätzliche Dreiviertelmillion Euro für den Abbruch und Neubau der Brücke Lange Straße. Rund 1,6 Millionen Euro kostet das Vorhaben nun insgesamt. Hach, das sind doch Peanuts. Dieses ominöse Gebäude, das ich vorhin ansprach, kostet bisher 1,3 Millionen Euro am Tag. Und dann müssen wir bei uns in Riesa durch eine unverhoffte Gewerbesteuer-Nachzahlung zum Jahresende laut Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) nicht einmal drastische Folgen für die Stadtkasse befürchten.

Es heißt immer, Berlin sei so hip und entspannt, aber wie Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, ist Riesa einfach viel lässiger drauf. Wir nehmen solch unerwartete Kostenerhöhungen ganz gelassen, klatschen das Geld ohne viel Drama auf den Tisch, putzen uns den Mund ab und weiter geht’s. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass auf die Nachricht „wird deutlich teurer“ nicht noch die Mitteilung „Eröffnung verschoben“ folgt. Und falls doch, dann müssen wir wenigstens besser sein als die Berliner. Die schreiben heute den 1 745. Tag seit Nichteröffnung des BER. Das sollte für uns doch zu packen sein.

Doch bis es so weit ist, erfreuen sich die Autofahrer in Riesa noch ein wenig an der Pausitzer Straße. In Innenstadtnähe sorgen Teile der Straße bei jedem Benutzer für wahre Jubelstürme, Kuhle um Kuhle geht es über das Kopfsteinpflaster, eine Schüttelmassage inklusive. Besonders Eltern junger Kinder dürften auf der Straße reichlich Spaß haben, mögen die kleinen Stifte doch dieses Gefühl, wenn man mit dem Auto über einen Hügel fährt und es im Bauch plötzlich verrückt spielt. Teile der Straße werden nun saniert, und danach kommt das Pflaster wieder drauf. Auch die nachfolgenden Generationen dürfen dieses unbeschreibliche Kribbeln im Bauch spüren.

Diese Woche kann wohl kaum gönnerhafter werden.

