Riesa blüht auf Die Stadt gibt 13 000 Euro für das öffentliche Grün aus. Beim Bepflanzen muss aber gespart werden.

© Symbolfoto: dpa

In der Stadt hat am Montag die städtische Sommerbepflanzung begonnen. Das Unternehmen AGV – eine Tochter der städtischen Wohnungsgesellschaft – bringt im Auftrag des Rathauses rund 9 000 Blumen in die Erde – in Beete auf der Hauptstraße, am Altmarkt, am Rathausplatz und am Bahnhofsberg. Gepflanzt werden etwa Petunien, Dahlien, Pelargonien, Salvien, Prachtkerzen, Taglilien und Studentenblumen.

Die Blumen stammen vertragsgemäß vom Verein Sprungbrett aus der alten Stadtgärtnerei. Laut Stadt liegen die Gesamtkosten dafür bei knapp 13 000 Euro.

Aus Kostengründen sei leider nur noch eine Bepflanzung im Jahr möglich. Ebenfalls nicht im städtischen Etat sind die zehn braunen Blumenkübel auf der Hauptstraße: Sie werden laut Rathaus-Sprecher Uwe Päsler vom Unternehmen Mobau in Eigenregie bewirtschaftet. (SZ)

